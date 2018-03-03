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إطلاق نار قرب البيت الأبيض

عناصر في جهاز الخدمة السرية أمام البيت الأبيض

أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي بانتحار شخص أطلق النار على رأسه بالقرب من السياج الشمالي للبيت الأبيض السبت.

وقال الجهاز المكلف بحماية رئيس البلاد، عبر حسابه في تويتر، إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق شخص النار على نفسه قرب مقر إقامة الرئيس​، مشيرا إلى أن طاقما طبيا كان يقدم الإسعافات لرجل.

وأضاف الجهاز أن ما من أنباء عن وقوع إصابات أخرى جراء الحادث.

وفي وقت لاحق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس ترامب الذي كان وقت الحادثة في زيارة إلى ولاية فلوريدا أبلغ بإطلاق النار قرب البيت الأبيض.

ويأتي هذا بعد أيام على صدم سيارة حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض ما أدى إلى اعتقال رجل في الـ35 من عمره.

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