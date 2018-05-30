البيت الأبيض: نتوقع عقد القمة بين ترامب وكيم في موعدها

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الأربعاء أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيجري لقاءات مع الوفد الكوري الشمالي برئاسة كيم يونغ شول في نيويورك مساء الأربعاء والخميس لمناقشة التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقالت ساندرز إن اللقاءات التي أجراها المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم الكوريين الشماليين في سنغافورة والمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين مؤخرا أحرزت تقدما باتجاه انعقاد القمة.

وأضافت في حديثها للصحافيين من البيت الأبيض "سنواصل العمل على أساس عقد القمة في موعدها يوم 12 حزيران/يونيو المقبل".

وقد أعلنت بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة بعد ظهر الأربعاء وصول كيم يونغ شول إلى نيويورك.