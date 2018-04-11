WHO: مصابو دوما يعانون من أعراض تسمم بمواد كيميائية

قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إن ما يقدر بنحو 500 مريض لجأوا إلى مرافق صحية في مدينة دوما القريبة من دمشق "بعلامات وأعراض تتفق مع التعرض لمواد كيميائية سامة".

وتعرضت المدينة لهجوم كيميائي مساء السبت أودى، حسب منظمات طبية دولية، بـ60 شخصا على الأقل، فيما بلغ عدد المصابين بحالات اختناق وصعوبات في التنفس نحو 1000.

وطالب نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بيتر سلامة، بالوصول الفوري "ومن دون عوائق للمنطقة لتقديم الرعاية للمتضررين ولتقييم الآثار الصحية وتوفير خدمات شاملة."

وكان مسؤولون أميركيون قد أفادوا قبل يومين بأن المعلومات الأولية بشأن هجوم دوما تشير إلى استخدام نوع من أنواع غاز الأعصاب. وتتفق تحليلات معظم الدول الغربية والمنظمات الدولية بأن سلاحا كيميائيا استخدم في هجوم دوما، حيث آخر جيب لفصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية.