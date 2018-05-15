من تتوقع أن يشكل الحكومة العراقية القادمة؟

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية ضرورة تشكيل تحالفات تصنع مجلس الوزراء المقبل، فمن يكون رئيس هذا المجلس؟ وأي كتلة ستستطيع فرض مرشحها بعدد الأصوات وقوة التحالفات؟

حصد تحالف سائرون بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر المركز الأول حسب النتائج الأولية. الصدر ألمح الاثنين في تغريدة إلى القوائم التي يفضل التحالف معها، ومن أبرزها تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، وائتلاف "الوطنية" بقيادة إياد علاوي.

ومع أن تغريدة الصدر تضمنت أبرز القوى الفائزة، كان واضحا استثناء "الفتح" بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ما هو شكل التحالف الذي سينجح في صنع الحكومة العراقية المقبلة؟ ومن سيكون مرشحه لرئاسة الوزراء ومن أي قائمة انتخابية؟

شارك برأيك بالتصويت هنا وبالتعليق على صفحاتنا على مواقع التواصل.