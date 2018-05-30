استبعاد طاقم الحكام السعودي من المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء استبعاد الحكام السعوديين الثلاثة الذي كانوا قد اختيروا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم المقبلة في روسيا.

وأوضح "فيفا" في بيان أن لجنة فيفا للحكام رأت بخصوص حكم الساحة السعودي فهد المرداسي "أن شروط الاختيار للمشاركة في كأس العالم لم يتم استيفاؤها، فقررت بالتالي سحب اختيار السيد فهد المرداسي بأثر فوري".

وأضاف "وتماشيا مع فلسفة فيفا العامة الساعية إلى تعيين حكام المباريات بشكل جماعي كفريق مؤلف من ثلاثة عناصر خلال الفترة التحضيرية، قرّرت لجنة فيفا للحكام أيضا استبعاد الحكمين المساعدين محمد العبكري وعبد الله الشلوي، اللذَين يوجدان ضمن فريق المرداسي التحكيمي".

ولم يستدع الاتحاد الدولي بديلا للمرداسي غير أنه أعلن تعيين الحكمين المساعدين الإماراتي حسن المهري والياباني هيروشي ياماوتشي بدلا من العبكري والشلوي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر في 16 أيار/مايو إيقاف المرداسي مدى الحياة وذلك "لثبوت طلبه مبلغ مادي غير مشروع من رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع مقابل مساعدة فريقه للفوز في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

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