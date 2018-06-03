بالفيديو.. كرة المونديال تعود من رحلة فضائية

عاد ثلاثة رواد، روسي وياباني وأميركي، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الأحد، وفي حوزتهم كرة قدم ستستخدم في نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا منتصف الشهر الجاري.

وقالت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن الرواد الثلاثة حطوا في كازاخستان الأحد بعدما أمضوا 168 يوما في محطة الفضاء الدولية.

After 168 days in space, three @Space_Station crewmembers are back on Earth, landing at 8:39am ET. Watch: https://t.co/dWgF5CYiwl pic.twitter.com/Ek57iqAAZ2 — NASA (@NASA) June 3, 2018

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد نشرت الخميس فيديو لرائدي الفضاء الروسيين أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيمييف يلعبان بالكرة الرسمية للمونديال داخل المحطة الدولية.

وتنطلق فعاليات كأس العالم في 14 حزيران/يونيو بمواجهة بين منتخب البلد المضيف روسيا ونظيره السعودي في العاصمة موسكو.