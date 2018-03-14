فنلندا الأولى.. ما ترتيب الدول العربية على مؤشر السعادة؟

فنلندا هي أسعد دول العالم وفقا لتقرير سنوي صدر الأربعاء وضع أربع دول عربية في المراكز الـ 50 الأولى.

وصنف تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لهذا العام 156 دولة وفقا لدرجات حققتها بين 2015 - 2017 تتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم وغياب الفساد.

وتقدمت فنلندا من المرتبة الخامسة العام الماضي إلى الأولى لتحل محل النرويج التي جاءت في المرتبة الثانية.

وشملت قائمة الدول الـ 10 الأكثر سعادة في العالم في 2018 إلى جانب فنلندا والنرويج كل من الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

وجاءت الإمارات في المركز الـ 20 عالميا لتحتل صدارة الدول العربية، تلتها قطر في المركز الـ 32 والسعودية في المركز الـ 33 والكويت في المركز الـ 45.

وحلت ليبيا في المركز الـ 70 والجزائر في المركز الـ 84 والمغرب في المركز الـ 85 ولبنان في المركز الـ 88 والأردن في المركز الـ 90 وفلسطين في المركز 104 وتونس في المركز 111 والعراق في المركز 117 ومصر في المركز 122 بينما جاء السودان في المركز 137.

واحتلت دولتان عربيتان مراكز ضمن الدول العشر الأخيرة وهما اليمن (152) وسورية (150).