للنوم يوم عالمي أيضا!

يحتفل العالم باليوم العالمي للنوم سنويا في آخر يوم جمعة قبل الانقلاب الربيعي من كل عام. في تقليد بدأته الرابطة العالمية للنوم عام 2008.

يهدف الاحتفال بهذا النوم للتذكير بأهمية وفوائد النوم الجيد وأنماطه الصحية، وللتوعية باضطرابات النوم وآثارها على صحة الإنسان وتفاصيل حياته.

جايكس تشام، طبيب متخصص في جودة النوم، وأحد منظمي الفعالية العالمية، يقول لموقع "الحرة" إن أهمية هذا اليوم تكمن في زيادة معرفة الناس عن النوم، وإيقاع الساعة البيولوجية لديهم، "خاصة في مناطق العالم التي لا تملك معرفة كافية حول الأمر".

ويضيف أن الرابطة ستحتفل هذا العام بالحدث تحت شعار "حافظ على إيقاعك لتستمتع بحياتك"، متطرقا لأهمية النوم الجيد في خلق توازن عاطفي وفكري.

وبينما يحتفل العالم بهذا اليوم بإقامة فعاليات مختلفة، أبرزها اللقاءات الطبية والاستشارية المفتوحة مع متخصصين بجودة النوم واضطراباته، يسارع البعض لالتقاط فراشهم والتوجه به نحو الساحات العامة والميادين، حيث تقام تجمعات للنوم في الهواء الطلق والأماكن العامة، احتفالا بالحدث.​