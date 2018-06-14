كأس العالم.. أربعة أهداف نظيفة للروس في شباك السعودية

سجل الروسي إيوري غازينسكي الهدف الأول في نهائيات مونديال 2018 التي افتتحت الخميس على ملعب لوجنيكي في موسكو، وذلك في الدقيقة 12 من المباراة ضد السعودية ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، تبعه هدف آخر للروس سجلة دينيس تشيريشيف.

وسجل غازينسكي الهدف بكرة رأسية على يمين الحارس عبد الله المعيوف، في هجمة بدأت من ركلة ركنية في الدقيقة الـ13 من عمر المباراة.

وسجل أرتيم دزيوبا الهدف الثالث لروسيا في الدقيقة الحادية والسبعينمن كرة رأسية محكمة.

ومن تسديدة قوية سجل تشيريشيف هدف بلاده الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممازحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومصافحته بعد دخول الهدف المرمى، أثناء جلوسهما في المقصورة الرئيسية للملعب، يتوسطهما رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني انفانتينو.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم روسيا بهدف ثان سجله تشيريشيف في نهاية الشوط الأول بمجهود فردي رائع (43)، وذلك بعدما دخل بديلا لألن دزاغوييف الذي خرج في الدقيقة 24 مصابا.

يتبع...