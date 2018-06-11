هذه استراتيجية مايكروسوفت الجديدة لألعاب الفيديو

تسعى عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت إلى تعزيز مكانتها في مجال ألعاب الفيديو عبر استراتيجية جديدة تقوم على الشراكة مع استديوهات خاصة لإنتاج ألعاب حصرية لها.

وأعلنت الشركة خلال جلسة خاصة بها في مؤتمر مطوري ألعاب الفيديو، توقيع اتفاقيات شراكة واستحواذ مع استديوهات خاصة بتصميم ألعاب لجهازها Xbox، المنافس الأكبر لجهاز بليستيشن.

وتضم الاستديوهات التي ستعمل حصريا مع مايكروسوفت: The Initiative، Undead Labs، Playground Games، و Compulsion Games.

وأطلقت الشركة خلال المؤتمر 52 لعبة فيديو مختلفة، 18 منها خاصة بـ xbox فقط.

وعقد مؤتمر المطورين "E3" الأحد في لوس أنجلس الأميركية.