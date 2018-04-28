مقتل 'أمير ولاية عدن' في تنظيم داعش

قالت شرطة عدن السبت إنها قتلت قياديا كبيرا في تنظيم داعش خلال تبادل لإطلاق النار جنوب اليمن.

وكان القتيل صالح ناصر فضل الباخشي يلقب بـ"أمير ولاية عدن" في فرع التنظيم المتشدد باليمن والذي قتل المئات وغالبيتهم من أفراد الأمن بجنوب البلاد في تفجيرات وإطلاق نار على مدى سنوات.

وجاء في بيان للشرطة نشر على موقع فيسبوك أن وحدات مكافحة الإرهاب حاصرت مبنى تحصن فيه الباخشي الذي رفض هو وعناصر أخرى في التنظيم تسليم أنفسهم.

وأسفر تبادل إطلاق النار أيضا عن مقتل جندي من قوات مكافحة الإرهاب كما قتل الباخشي الذي أصدرت شرطة عدن بيانها مرفقا بصورة لجثته الملطخة بالدماء.

وأضاف البيان أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة من عناصر تنظيم داعش.