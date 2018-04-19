أمر باعتقال قائد شرطة في عدن

أصدر وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد الميسري أمرا بتوقيف ضابط برتبة عقيد كان يدير مركزا للمهاجرين الأفارقة في عدن بعدما اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش مسؤولين بتعذيب واغتصاب نساء وأطفال في المركز.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الخميس أن الميسري "وجّه الأجهزة الأمنية المعنية بإلقاء القبض فورا على العقيد خالد العلواني، مدير مركز اللاجئين الأفارقة السابق، واحالته للتحقيق".

وكان العلواني يشغل منصب مدير مركز اللاجئين الأفارقة في مديرية البريقة في السابق. وقال بيان وزارة الداخلية إنه يشغل حاليا منصب مدير شرطة مديرية المعلا في عدن.

وأصدر وزير الداخلية اليمني أيضا أمرا بوقف مركز احتجاز اللاجئين في البريقة في عدن عن العمل، واخلائه وتسليمه إلى "هيئة الأحياء البحرية" التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية.

ووجه الميسري، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لترحيل المحتجزين في المركز إلى مخيم آهر للمهاجرين..

وكانت منظمة هيون رايتس ووتش قد قالت في تقرير الأربعاء إن "بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين عذّبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الإفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن".

كما ذكرت أن السلطات في المدينة التي تعد عاصمة مؤقتة للسلطة المعترف بها "حرمت طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر".