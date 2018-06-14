عملية الحديدة.. أنباء عن غارات جديدة

أعلن الحوثيون تعرض مناطق محيطة بمدينة الحديدة لغارات قالوا إن التحالف الذي تقوده السعودية نفذها الخميس، في اليوم الثاني من الهجوم الذي تشنه القوات الموالية للحكومة اليمنية بمشاركة إماراتية للسيطرة على ميناء الحديدة.

وقالت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين إن ثلاث غارات أخرى استهدفت الجوف شمال شرق الحديدة.

ولم يكشف التحالف الذي تقوده السعودية بعد عن نتائج عملياته في اليمن.

ورغم الهجوم، بقي الميناء الذي تمر عبره غالبية المساعدات الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الفقير مفتوحا، حسب ما أكد مسؤول في الميناء في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد بدأت الأربعاء بمساندة قوات إماراتية هجوما واسعا بهدف استعادة مدينة الحديدة من قبضة الحوثيين، في أكبر عملية عسكرية تشنها هذه القوات ضد الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات.

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وأعلنت القوات المهاجمة بلوغ منطقة تبعد أربعة كيلومترات عن جنوب المدينة المطلة على البحر الأحمر بعد وقت قصير من انطلاق العملية. لكنها لم تعلن أي تطورات عسكرية منذ منتصف ليل الأربعاء الخميس حين أكدت أنها سيطرت على مناطق جديدة عند مشارف المطار.

ويعتبر ميناء مدينة الحديدة التي يسكنها نحو 600 ألف شخص، المدخل الرئيسي للمساعدات. لكن التحالف يرى فيه منطلقا لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر وممرا لتهريب السلاح، لا سيما الصواريخ التي تطلق على السعودية.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس التحالف العسكري في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 وبعدها على الحديدة.

وأدى النزاع إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة قرابة 53 ألفا بجروح، وتسبب بأزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.