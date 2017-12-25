اليمن.. قتلى بمواجهات في الحديدة

قتل أكثر من 60 حوثيا وجنديا مواليا للحكومة خلال 24 ساعة على خطوط الجبهات في محافظة الحُديدة غرب اليمن، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وتتركز في الآونة الأخيرة المعارك والغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في هذه المحافظة التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك منذ إطلاق صاروخ باتجاه الرياض في الـ19 من كانون الأول/ديسمبر.

ويستقدم طرفا النزاع تعزيزات إلى خطوط القتال، وتتعرض إمدادات الحوثيين للقصف الجوي، أما القوات الموالية للحكومة فتواجه عقبة كبيرة في التقدّم شمالا بسبب كثافة الألغام التي زرعها الحوثيون.

ويفرض التحالف بقيادة الرياض تفتيشا على السفن التي تدخل مرفأ الحديدة منعا لدخول أسلحة.

وقتل 18 حوثيا في غارات نفذها التحالف على مدينة حيس، بينما قضى 35 آخرون في منطقة التيحتا، على بعد حوالى 70 كيلومترا من الحديدة، بحسب مصدر أمني.

وأكّدت مصادر طبية في مستشفيات الحُديدة هذه الحصيلة مشيرة إلى وقوع 63 جريحا من الحوثيين.

وتحدّث مصدر عسكري حكومي عن مقتل 12 جنديا وجرح 19 من القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع اليمني عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف و750 شخصا بينهم عدد كبير من المدنيين، وذلك منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين في آذار/مارس من العام 2015.

المصدر: وكالات