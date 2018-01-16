اليمن.. مقتل وإصابة خمسة آلاف طفل منذ مارس 2015

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالي خمسة آلاف طفل في اليمن قتلوا وأصيبوا منذ تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس عام 2015، وحذرت من أن حوالي 400 ألف طفل يواجهون خطر الموت جوعا.

وقالت ممثلة "اليونيسف" في اليمن ميريتشل ريالنو خلال مؤتمر صحافي في صنعاء إن خمسة أطفال يقتلون أو يصابون يوميا في اليمن.

وأوضحت المسؤولة الدولية استنادا إلى إحصاءات للمنظمة أن 1.8 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

وجاء أيضا في التقرير أن النزاع تسبب في إبعاد نحو مليون طفل عن مدارسهم، وتدمير 256 مدرسة في الحرب وتحول 150 مدرسة أخرى إلى مأوى للنازحين بينما تحتل الجماعات المسلحة 23 مدرسة على الأقل.

وقالت المنظمة إن 70 في المئة من الأطفال يعيشون مع أسرهم تحت خط الفقر، وإن الأطفال يشكلون نصف النازحين الذين يبلغ عددهم نحو 2.9 مليون شخص.