وضع حرج في عدن والانفصاليون يستقدمون تعزيزات

استدعت القوات المؤيدة للانفصاليين الجنوبيين الاثنين تعزيزات عسكرية لمواقعها التي سيطرت عليها الأحد في عدن من محافظتي أبين والضالع القريبتين، وذلك مع استمرار الاشتباكات بينها والقوات الحكومية في المدينة.

وحسب مصادر أمنية فإن القوات الحكومية اشتبكت مع تلك القوات في أبين في محاولة لمنعها من التقدم، إلا أنها عجزت عن ذلك.

وأصبح الطرفان بعد انهيار تحالفهما ضد الحوثيين، يتقاسمان السيطرة على أحياء عدن.

وتواصلت الاشتباكات ليل الأحد وفجر الاثنين بشكل متقطع بالقرب من منطقة القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الوزراء أحمد بن دغر وأعضاء حكومته، والتي يسيطر الانفصاليون على مدخليها.

ويسعى الانفصاليون إلى إسقاط الحكومة المعترف بها دوليا والتي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا لها، متهمين إياها بالفساد.

وكانت الاشتباكات اندلعت بشكل مفاجئ صباح الأحد بعدما حاولت القوات الحكومية منع متظاهرين من بلوغ وسط المدينة وإقامة اعتصام.

وسرعان ما امتدت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات "الحزام الأمني" إلى عدة مناطق في عدن، وتمكن مؤيدو الانفصال من السيطرة سريعا على مقر الحكومة وعلى عدة أحياء. وقتل في هذه الاشتباكات 15 شخصا على الأقل.

وتتلقى قوات الحكومة دعما عسكريا من التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، بينما تتلقى القوات المؤيدة للانفصاليين والتي تعرف باسم قوات "الحزام الأمني" دعما مماثلا من التحالف، وخصوصا من الإمارات التي تدرب وتجهز عناصرها.

وكان بن دغر قد اتهم الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، داعيا التحالف إلى التدخل "لإنقاذ" الوضع في المدينة، لكن قوات التحالف بقيت رغم ذلك على الحياد.