يلاحق الحوثيين.. المعمري ضحية تعذيب أصابه بشلل

ثلاث سنوات قضاها اليمني جمال المعمري تحت التعذيب في سجون الحوثيين، وأدت إلى إصابته بالشلل، دفعته لملاحقة من عذبوه بفضح ممارساتهم في السجون منذ سيطرة الجماعة المسلحة على مساحات واسعة من البلاد.

يقول المعمري لـ"موقع الحرة إن إنه اعتقل بسبب نشاطه الإعلامي على الشبكات الاجتماعية، ورفضه لانقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأضاف أنه ينوي الانتقال من العاصمة السعودية الرياض إلى القاهرة قريبا، بهدف نشر قضيته وإيصالها إلى المنظمات الحقوقية، وتحقيق صدى إعلامي يكشف ممارسات الحوثيين.

وتعقد السفارة اليمنية بالرياض مؤتمرا صحفيا الأربعاء 16 آيار/مايو، يكشف فيه المعمري أساليب التعذيب التي يستخدمها الحوثيون بحق السجناء والمحتجزين لديهم.

وكان مقررا أن يعقد المعمري مؤتمره الصحافي الاثنين 14 آيار/مايو، إلا أنه ألغي لأسباب تنظيمية، حسب قوله لـ"موقع الحرة".

وخرج الناشط اليمني في نيسان/أبريل الماضي من السجن، لكنه يعاني من شلل أفقده الحركة جراء التعذيب الذي تعرض له.

وتعرض المعمري لصنوف من العذاب الجسدي والنفسي، وأصيب بالشلل جراء تعرضه للضرب في رأسه وعموده الفقري باستمرار، حسب تصريحات سابقة له.

وأصيب المعمري بحروق وإصابات بالغة في رجله التي أشعلت فيها النار، وفتح الحوثيون فيها ثقوبا باستخدام حفار كهربائي.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي انتشر مقطع فيديو للمعمري، يظهر فيه تحت التعذيب على يد الحوثيين في أحد السجون باليمن.

​ولا يعد جمال المعمري حالة فردية، فقد كشفت تقارير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في أواخر 2014.

ورصدت المنظمة عشرات الانتهاكات، مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتعذيب الاطفال والإساءة لهم، بالإضافة إلى وقوع وفيات أثناء الاحتجاز وداخل السجون.