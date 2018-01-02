حكم بإعدام بهائي في اليمن

قضت محكمة يمنية، الثلاثاء، بإعدام مواطن ينتمي إلى الطائفة البهائية بتهمة "التخابر مع إسرائيل".

وقضى الحكم الذي صدر في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، أيضا بإغلاق كافة المراكز البهائية في اليمن.

واعتقل حامد حيدرة أواخر 2013 قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء، بتهمة "نشر الدين البهائي".

ولا يزال عدد من البهائيين معتقلين في السجون اليمنية دون توجيه تهم لهم.

ويقول البهائيون إن عدد المنتمين للطائفة البهائية في اليمن يناهز ألفي شخص.

وناشدت المنظمات الدولية الحوثيين لاطلاق سراح حيدرة، وستة آخرين اعتقلوا بسبب ديانتهم، حسب المنظمات.

ويثير الحكم الأول من نوعه في البلاد مخاوف بشأن مستقبل الأقليات الدينية فيها.