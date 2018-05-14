الخارجية الأميركية: الحوثيون يضطهدون البهائيين

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت الاثنين عن قلق واشنطن بشأن احتجاز والتحرش بالبهائيين في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت ناورت في بيان إن "الحوثيين استهدفوا المجتمع البهائي بخطاب تحريضي مصحوب بموجة من الاعتقالات والاستدعاءات والعقاب من دون إجراءات قانونية عادلة أو شفافة".

وأوضحت أن "هذه الأفعال على مدار عام تمثل شكلا متواصلا من إساءة معاملة البهائيين في اليمن"، مشيرة إلى أنها قد تكون محاولة لإجبار البهائيين اليمنيين على التخلي عن عقيدتهم.

ودعت الخارجية الأميركية الحوثيين إلى إنهاء التعامل غير المقبول مع البهائيين وإلى السماح للمجتمع البهائي بممارسة دينه من دون خوف أو ترهيب.

وتسيطر جماعة الحوثي على مناطق في شمال وغرب اليمن منذ بدء نزاع مسلح مع الحكومة المعترف بها دوليا في 2015.