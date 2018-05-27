الحوثي يقر بـ'اختراقات' في غرب اليمن

أقر زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي الأحد بوجود "اختراقات" على جبهة الساحل الغربي للبلاد والذي يشن عليه التحالف الذي تقوده السعودية حملة في الأسابيع الأخيرة.

وقال الحوثي في خطاب متلفز إن "الاختراقات في الخط الساحلي قابلة للاحتواء"، مضيفا "في بعض من المعارك حصلت تراجعات هذا يحصل في الحروب... نتيجة لعوامل موضوعية. لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال نهاية المعركة".

وكان التحالف الذي تقوده الرياض قد أعلن منتصف الشهر الجاري بدء عمليات عسكرية واسعة تستهدف مدينة الحديدة التي تضم أحد الموانئ الرئيسية في البلاد بالتزامن مع عمليات غربي محافظة تعز.

يذكر أن السعودية تقود منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ 2014 إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.