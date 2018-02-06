اليمن.. تقدم للقوات الحكومية في ساحل البحر الأحمر

استعادت قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا السيطرة على بلدة جنوب غرب اليمن، إثر معارك عنيفة مع الحوثيين صاحبتها غارات جوية سعودية مكثفة، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية الثلاثاء.

وجاءت السيطرة على حيس الواقعة بمحافظة الحديدة في إطار عملية عسكرية للقوات اليمنية في ساحل البحر الأحمر، أسفرت أيضا عن استعادة منطقة خوخة.

وقالت مصادر طبية بميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون ويقع على بعد 150 كيلومترا إلى الشمال، إن معارك حيس أسفرت عن مقتل 30 من الحوثيين على الأقل وإصابة العشرات.

وأفاد مصدر حكومي بأن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي فقدت ثمانية مقاتلين. وتحدث القائد العسكري عبد الرحمن الحجاري عن اعتقال حوثيين بعد دخول البلدة.

وتعزز استعادة السيطرة على حيس موقف الحكومة اليمنية التي تعاني من انقسامات في عدن بعد استيلاء الانفصاليين الجنوبيين على المدينة التي أضحت مقرا مؤقتا للحكومة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.