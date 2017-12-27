ماكرون يدعو الرياض إلى إنهاء الحصار على اليمن

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الأربعاء إلى إنهاء الحصار المفروض على اليمن في إطار تحالف تقوده الرياض دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأبدى ماكرون قلقا إزاء الوضع الإنساني في اليمن وطلب من الرياض السماح بدخول المساعدات والبضائع.



وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قد أعلن الأسبوع الماضي الإبقاء على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون مفتوحا لمدة شهر.

لكن رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مارك غرين قال إنه لا توجد أي دلائل على قيام التحالف بتخفيف الحصار على موانئ اليمن للسماح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تواجه خطر المجاعة.

وأسفر النزاع اليمني عن مقتل أكثر من 8750 شخصا، بينهم عدد كبير من المدنيين، وذلك منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين في آذار/مارس 2015.