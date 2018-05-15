مقتل عناصر بالقاعدة في اليمن

قال مسؤولون قبليون وأمنيون في اليمن الثلاثاء إن صاروخا يعتقد أن طائرة أميركية من دون طيار أطلقته، قتل ثلاثة عناصر من القاعدة في جنوب البلاد.

وأوضحت المصادر أن الضربة التي وقعت في وقت متأخر الاثنين في محافظة شبوة، استهدفت سيارة كان يستقلها هؤلاء.

تجدر الإشارة إلى أن فرع التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، يعتبر الأخطر وتورط في عدد من المحاولات لشن هجمات على مصالح أميركية.

وفيما يعيش اليمن حربا مستمرة منذ أربعة أعوام، استغل تنظيما القاعدة وداعش الفوضى في البلد لتعزيز وجودهما.