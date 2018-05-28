التحالف بقيادة السعودية: دفاعات الحوثيين سقطت في الحديدة

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن الاثنين أن القوات التي يدعمها هناك باتت على بعد نحو 20 كيلومترا فقط من مدينة الحديدة التي تضم ميناء رئيسيا تدخل عبره غالبية المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض "لم يتبق إلى الحديدة إلا ما يقرب من 20 كيلومترا ولا تزال العلميات مستمرة" ضد الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة الساحلية في غرب اليمن منذ 2014.

وأضاف "سقطت الدفاعات مصحوبة بحالة انهيار وهروب قادة ميدانيين" من جانب الحوثيين.

ونقل مراسل "الحرة" في اليمن عن مصادر عسكرية تابعة للجيش الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قولها الاثنين إنه تمت "السيطرة النارية على مطار الحديدة الدولي بعد تحقيق انتصارات متسارعة في الساحل الغربي".

‏وكانت القوات المشتركة قد أعلنت فجر الإثنين مطار الحديدة منطقة عسكرية، وطلبت من المواطنين الابتعاد من الأحياء السكنية القريبة من المطار، بعد السيطرة على مديرية الدريهمي البوابة الجنوبية للمدينة من جهة الساحل.

وأطلق التحالف الذي تقوده الرياض في منتصف الشهر الجاري عمليات عسكرية واسعة تستهدف الحديدة بالتزامن مع عمليات غربي محافظة تعز.

يذكر أن السعودية تقود منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس هادي المعترف به دوليا في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ 2014 إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.