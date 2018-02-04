اليمن.. غارة تستهدف مبنى البحث الجنائي في صنعاء

استهدفت غارة جوية الأحد مبنى البحث الجنائي في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة للحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

ودمرت الغارة المبنى المؤلف من أربعة طوابق بشكل شبه كامل، كما تحطمت مجموعة من سيارات الشرطة كانت أمامه.

واتهم الحوثيون الذين تدعمهم إيران التحالف الذي يقاتل الى جانب الحكومة اليمنية منذ آذار/مارس 2015 بشن الغارة.

وأفادت وسائل إعلام يمنية يسيطر عليها الحوثيون بأن الغارة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وجرح 58 آخرين.

وأعلن ناطق باسم التحالف التحقيق في الغارة لكنه لم يعلق على حصيلة الضحايا.

وقال "نأخذ هذه المعلومات بجدية كبرى وسيتم التحقيق فيها بالكامل ... عبر آلية مستقلة ومعتمدة دوليا".

ويشهد اليمن نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية. وكان الحوثيون قد سيطروا على العاصمة صنعاء متحالفين مع قوات الرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح في أيلول/سبتمبر 2014.

وفي الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قُتل صالح على أيدي الحوثيين بعد أيام من انهيار التحالف معهم.

وتسبب النزاع في اليمن بمقتل أكثر من 9200 شخص منذ بدء التحالف بقيادة السعودية تدخله العسكري في اليمن في آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.