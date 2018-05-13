التحالف بقيادة السعودية يبدأ هجوما على الحديدة

بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عمليات عسكرية واسعة تستهدف مدينة الحديدة، حسب تصريحات للقائد العسكري بالتحالف عبد السلام الشحي.

وأوضح الشحي، الذي يقود قوات التحالف في غرب اليمن أن العمليات تتم "بالتزامن مع عمليات غربي محافظة تعز"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأضاف أن قوات التحالف سيطرت على ميناء الحيمة في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وقال القائد العسكري الإماراتي إن العمليات في الحديدة تشترك فيها قوات يمنية وسودانية في إطار التحالف الذي تقوده السعودية، بالإضافة إلى "إسناد بري وبحري وجوي من القوات الإماراتية".

يذكر أن السعودية تقود منذ 26 آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ 2014 إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.