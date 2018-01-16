22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، منهم 8.4 ملايين يعانون من الجوع في أكثر من نصف محافظات البلاد.

ويشير التقرير الجديد الذي أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية إلى ارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الغذائية بأكثر من 1.5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية.

وحذر التقرير من تزايد خطر حصول مجاعة في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت العام الماضي أن اليمن يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ويشهد اليمن الذي يعد من أفقر الدول العربية، نزاعا وتدخلا من تحالف تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، أسفرا عن مقتل أكثر من 8750 شخصا وإصابة أكثر من 51 ألفا بجروح، بينهم عدد كبير من المدنيين.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن انتشار وباء الكوليرا في البلاد منذ نيسان/أبريل الماضي، أسفر عن وفاة أكثر من 2200 شخص.