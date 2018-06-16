نداء أممي للسماح بدخول المساعدات عبر ميناء الحديدة

دعا برنامج الغذاء العالمي أطراف الصراع في اليمن إلى السماح بتدفق الغذاء والوقود بحرية عبر ميناء الحديدة، وسط عزم قوات التحالف بقيادة السعودية السيطرة على الميناء الرئيسي للمدينة الساحلية.

وقال ستيفن أندرسون المسؤول ببرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة إن هذه الدعوة بمثابة "نداء قوي للعالم بأسره"، محذرا من أن الحصار المفروض على ميناء الحديدة يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على المدنيين في اليمن.

وتخشى الأمم المتحدة، التي حاولت دون جدوى إيجاد مسار دبلوماسي لتفادي شن الهجوم، من أن القتال سيقطع شريان الحياة الوحيد لمعظم اليمنيين.​

ويعتبر ميناء الحديدة، نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن حيث معظم السكان على حافة المجاعة.