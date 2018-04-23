أنباء عن غارة جوية استهدفت حفل زفاف في اليمن

أفادت مصادر محلية في اليمن الاثنين بأن غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين استهدفت حفل زفاف في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأدى الحادث الذي وقع مساء الأحد إلى مقتل 15 شخصا، بينهم العروس، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين محليين.

وقال المتحدث باسم مديرية الصحة في حجة خالد الناظري إن معظم القتلى من النساء والأطفال الذين تجمعوا في خيام نصبت لحفل الزفاف بمديرية بني قيس.

وأوضح مدير المستشفى الجمهوري في حجة محمد الصوملي، إن العريس و45 مصابا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يصدر التحالف بعد توضيحا بشأن الحادث.

وينفذ التحالف منذ 2015 عمليات برية وجوية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من مناطق الشمال، ويتهمهم بتلقي دعم عسكري ولوجستي من إيران.