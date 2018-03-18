أيزيدية: ماذا أفعل بـ1700 دولار؟

قرار من الحكومة العراقية يقضي بدفع مليوني دينار عراقي (ما يقارب 1700 دولار) لكل أيزيدية مُحرّرة من داعش.

وتعلق منظمة هيومن رايتس ووتش قائلة: "هذه خطوة إيجابية للمجتمع الأيزيدي، لكن النساء والفتيات الأيزيديات بحاجة إلى دعم أكبر لإعادة بناء حياتهن"، فيما تتساءل الحقوقية والناشطة الأيزيدية سراب إلياس "ماذا يفعل هذا المبلغ؟".

وتقول سراب في حديث لموقع "ارفع صوتك": "لا يكفي لعلاج المشاكل النفسية التي تعانيها المختطفات من قبل داعش، ماذا عن المشاكل الأخرى؟".

وتوضح أن المخطوفات تضررن نفسيا وجسديا وماديا، مضيفة "مشاكلنا كبيرة والحكومة لا تتجاوب معنا".

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