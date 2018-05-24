في أول تصريح.. ابنة الجاسوس الروسي تتحدث عن محاولة الاغتيال

قالت يوليا سكريبال، ابنة الجاسوس الروسي التي نجت هي ووالدها من محاولة اغتيال في آذار/مارس الماضي في بريطانيا، إنها تريد العودة إلى بلدها "فيما بعد" رغم ما تعرضت له من تسميم.

وقالت يوليا لوكالة رويترز في بيان حصري إن "مجرد استخدام غاز أعصاب في ارتكاب هذا الفعل أمر صادم، لقد انقلبت حياتي رأسا على عقب".

وكانت يوليا (33 عاما) ووالدها سيرغي سكريبال، العميل المزدوج السابق، قد فقدا الوعي على مقعد عام في مدينة سالزبري البريطانية في الرابع من آذار/ مارس الماضي.

وحمّلت بريطانيا في حينه روسيا مسؤولية الهجوم وقالت إن السم الذي استخدم في الاعتداء اسمه "نوفيتشوك" وهو من مجموعة غازات الأعصاب الفتاكة التي طورها الجيش السوفيتي في السبعينات والثمانينات.

وظلت يوليا في غيبوبة بعد الحادث لمدة 20 يوما، وخرجت من مستشفى مقاطعة سالزبري بعد نحو خمسة أسابيع من الحادث.

وأدلت يوليا بهذه الأقوال من موقع سري في لندن حيث لا تزال تحت حماية الدولة.

وقالت في أول تصريح صحافي لها منذ الحادث "صحوت على نبأ أننا تعرضنا للتسميم".

وأشارت في بيانها إلى أنها تحاول التكيف مع التغيرات المدمرة التي أُقحمت عليها من الناحيتين البدنية والعاطفية".

وأضافت يوليا التي كانت ترتدي فستانا صيفيا لونه أزرق فاتح وبدت ندبة على عنقها "أنا آخذ الأمور بالتدريج وأريد أن أساهم في العناية بوالدي حتى يشفى، وفيما بعد أرجو أن أعود إلى بلدي".

وأعلن مستشفى سالزبري تعافي سيرغي سكريبال من الإصابة وخروجه من المستشفى ونقله إلى موقع آمن الجمعة الماضية.