العراق.. جهات سياسية متهمة بالاتجار بالمخدرات

اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، جهات سياسية وأحزابا نافذة بالوقوف وراء اتساع ظاهرة الاتجار بالمخدرات في العراق.

وأشار في تصريحات لـ"الحرة عراق" إلى أن المخدرات تأتي عبر إيران وأفغانستان وسورية ولبنان إلى المناطق الجنوبية والغربية بكميات كبيرة.

وقال إن هناك "متورطين كبار... من يستورد 16 مليون حبة من ميناء البصرة وبمبلغ 60 مليون دولار ليس تاجرا عاديا ولكن تاجرا مسنودا من أحزاب وكتل ومسؤولين".

وحدد الزاملي مواقع زراعة المخدرات في المناطق الشمالية والوسطى وأشار إلى تصنيع مادة الكريستال في بغداد التي تعد من التجارات المربحة وتدر أموالا طائلة.

وقال مراقبون إن تجارة المخدرات في العراق اتسعت بعد عام 2003 لضعف الرادع القانوني حتى أصبح تعاطيها شائعا في الجامعات والمقاهي وبعض الأماكن العامة.

تقرير قناة "الحرة عراق" حول الموضوع: