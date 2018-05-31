زين الدين زيدان يترك ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان الخميس رحيله عن الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني بعد أيام من قيادته للقب الثالث تواليا والـ13 في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال زيدان الذي يشرف على النادي الملكي منذ 2016 في مؤتمر صحافي "اتخذت قرارا بعدم البقاء في الموسم المقبل كمدرب لريال مدريد. بعد ثلاثة أعوام، أحتاج إلى مسار مختلف، إلى طريقة أخرى للعمل".

وأكد رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي كان جالسا إلى جانب زيدان خلال المؤتمر، أن قرار الأخير لم يكن متوقعا.

أضاف زيدان الذي كان عقده مع النادي الملكي يمتد حتى 2020 "لا أرى نفسي أنني سأواصل الفوز في السنة المقبلة، وأنا شخص فائز ولا أحب أن أخسر (...) اعتقد أنه الوقت (المناسب) بالنسبة للجميع، لي، للفريق".

وتابع "على هذا الفريق أن يستمر بتحقيق الفوز ويحتاج إلى تغيير"، مضيفا أنه لا يبحث عن فريق آخر لتدريبه.

وقاد زيدان (45 عاما) ريال مدريد إلى تسعة ألقاب منذ تعيينه خلفا للإسباني رافايل بينيتيز المقال من منصبه في كانون الثاني/يناير 2016.

ويأتي قرار زيدان بالرحيل عن النادي الأبيض، بعد خمسة أيام من دخوله السجلات التاريخية للمسابقات القارية، اذ أصبح أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية. كما أنه بات المدرب الثالث فقط في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1956، يتوج بثلاثة ألقاب.

وأحرز ريال لقبه الثالث تواليا والـ13 في تاريخه في دوري الأبطال، بفوزه السبت على ليفربول الإنكليزي 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.