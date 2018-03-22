'إهانة أردوغان'.. أغنية تسجن مطربة تركية

قالت صحيفة حريت التركية الخميس إن محكمة عاقبت مغنية وممثلة تركية شهيرة بالسجن عشرة أشهر بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان خلال عرض في عام 2016.

وقالت حريت إن زوهال أولجاي اتهمت بتغيير كلمات إحدى أغانيها لإدخال كلمة إردوغان بها.

وذكرت الصحيفة أن تسجيلا مصورا للعرض أظهر أولجاي وهي تغير كلمات الأغنية لتصبح "رجب طيب إردوغان، كل هذا هراء، كل هذا كذب، ستنتهي الحياة يوما وسوف تقول كنت أحلم"

وفي شهادتها نفت أولجاي التهم وقالت إنها استخدمت اسم إردوغان لأنه كان يناسب نهايات كلمات الأغنية وإنها لم يكن لديها أي دافع مستتر للإهانة.

وإهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن ما يصل إلى أربعة أعوام.