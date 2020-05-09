الجزائر

فيديو.. جدل بعد إعلان السلطات العثور على طير "أبابيل" في الجزائر

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها
أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها

عثر مواطن جزائري على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور الأبابيل، في مدينة الشلف غرب العاصمة، وفقا لما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن السلطات وضعت الطير تحت الحماية.

ونقلت الوكالة الحكومية عن رئيس دائرة حماية النباتات والحيوانات محمد عروس القول إن "الطائر من جنس ذكر يبلغ طوله حوالي 16 سم ذو أجنحة طويلة مسرحة إلى الخلف على شكل هلالي ولديه مخالب".

وأضاف أن "لونه (الطائر) بني مع مساحات رمادية وذيل متشعب وقصير، وهي خصائص طير الأبابيل الذي ينتمي لفصيلة السماميات".

ونشرت الوكالة مقطعا مصورا يظهر شخصين، قام أحدهما بمسك الطائر وشرح تفاصيل تتعلق بمواصفاته والبيئة التي يعيش فيها.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها، بين من أكد وجود هذا النوع من الطيور التي ذكرت في القرآن، وبين من أشار إلى عدم وجود أدلة تثبت أن هناك طيرا بهذا الاسم.

وذكر آخرون أن الطائر الذي ظهر في مقطع الفيديو ما هو إلا طائر السمامة الأسود الذي يكثر تواجده في الجزائر، في مثل هكذا وقت من كل عام.

الحرة - واشنطن

عربي ودولي

تخليدا لضحايا مجازر الاستعمار الفرنسي.. الجزائر تعلن "يوماً وطنياً للذاكرة" 

فرانس برس
08 مايو 2020
أتى الإعلان عشية الذكرى الـ75 للمجازر التي وقعت في سطيف
أتى الإعلان عشية الذكرى الـ75 للمجازر التي وقعت في سطيف

 أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس الثامن من مايو من كل عام "يوماً وطنياً للذاكرة" تخليداً لذكرى ضحايا المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في ذلك اليوم من سنة 1945.
 
وقال تبون في رسالة إلى الأمة عشيّة الذكرى الـ75 للمجازر التي وقعت في سطيف (300 كلم شرق الجزائر العاصمة) "لقد أصدرت بهذه المناسبة قراراً باعتبار الثامن مايو من كل سنة، يوماً وطنياً للذاكرة".
 
وأضاف "كما أعطيت تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ، تكون سنداً للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة التي نريدها أن تستمرّ حيّة مع كل الأجيال".
 
وفي رسالته التي نشرت نصّها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية شدّد تبون على أنّ مجازر 1945 هي "جرائم ضد الإنسانية وضد القيم الحضارية، لأنها قامت على التطهير العرقي لاستبدال السكان الأصليين باستقدام الغرباء".
 
ودعا الرئيس الجزائري إلى "التصدّي لمناورات تيارات ولوبيات عنصرية على الضفّة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، توقّف بها الزمن في عهد قبرته إرادة الشعب (الجزائري) إلى غير رجعة".
 
وكانت سطيف شهدت في 8 مايو 1945 تظاهرات رفعت خلالها الأعلام الجزائرية مطالبة بالاستقلال عن فرنسا التي كانت في ذلك اليوم تحتفل بانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية. وامتدت التظاهرات إلى مدينتي قالمة وخراطة المجاورتين لسطيف، قبل أن تقمعها السلطات الاستعمارية الفرنسية ما أسفر عن آلاف القتلى.
 
وفي حين يتحدّث الجزائريون عن سقوط 45 ألف قتيل على أيدي قوات الشرطة والجيش وميليشيات المستوطنين، يقول الفرنسيون إن عدد القتلى يتراوح بين 1500 و2000 بينهم 103 أوروبيين قتلوا على يد المقاومين الجزائريين.
 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى في فبراير 2017، حين كان لا يزال مرشّحاً للرئاسة، زيارة إلى الجزائر تخللتها مقابلة مع قناة تلفزيونية جزائرية وصف فيها الاستعمار الفرنسي للجزائر بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، في تصريح أثار يومها عاصفة من الجدل في فرنسا.

فرانس برس