فيديو.. جدل بعد إعلان السلطات العثور على طير "أبابيل" في الجزائر

عثر مواطن جزائري على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور الأبابيل، في مدينة الشلف غرب العاصمة، وفقا لما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن السلطات وضعت الطير تحت الحماية.

ونقلت الوكالة الحكومية عن رئيس دائرة حماية النباتات والحيوانات محمد عروس القول إن "الطائر من جنس ذكر يبلغ طوله حوالي 16 سم ذو أجنحة طويلة مسرحة إلى الخلف على شكل هلالي ولديه مخالب".

وأضاف أن "لونه (الطائر) بني مع مساحات رمادية وذيل متشعب وقصير، وهي خصائص طير الأبابيل الذي ينتمي لفصيلة السماميات".

ونشرت الوكالة مقطعا مصورا يظهر شخصين، قام أحدهما بمسك الطائر وشرح تفاصيل تتعلق بمواصفاته والبيئة التي يعيش فيها.

#الشلف: مواطن يعثر على طائر أبابيل و يسلمه لمصالح الغابات https://t.co/Xc5Rkha3fm pic.twitter.com/MPcyx7CiCs — APS | وأج 🇩🇿 (@APS_DZ) May 7, 2020

وأثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها، بين من أكد وجود هذا النوع من الطيور التي ذكرت في القرآن، وبين من أشار إلى عدم وجود أدلة تثبت أن هناك طيرا بهذا الاسم.

واش بيكم جهلة.. هذا طائر الخطاف او السمامة نوع من طيور السنونو تطير باسراب و مجموعات كثيرة و تتغدى على الحشرات الطائرة و تكون بجانب الاودية و المستنقعات تهاجر اواخر الربيع من المناطق الدافئة الى المناطق الباردة لتبني اعشاشها و تتكاتر.... المقصود من أبابيل هو جماعات كثيرة — Viggo Nassim (@HamdiViggo) May 8, 2020

وذكر آخرون أن الطائر الذي ظهر في مقطع الفيديو ما هو إلا طائر السمامة الأسود الذي يكثر تواجده في الجزائر، في مثل هكذا وقت من كل عام.