الجزائر

بعد تداول فيديو "البلد العدو".. عاصفة غضب جزائرية من القنصل المغربي في وهران

13 مايو 2020
تصريحات القنصل المغربي في الجزائر أثارت الجدل رغم نفيه لها
تصريحات القنصل المغربي في الجزائر أثارت الجدل رغم نفيه لها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو للقنصل المغربي في مدينة وهران الجزائرية قالوا إنه وصف فيه البلد الذي يستضيفه بـ"البلاد العدوة".

وأثار الفيديو عاصفة غضب بين الجزائريين ومطالبات بطرد القنصل من البلاد، رغم نفي الأخير لتوجيه أي عبارات مسيئة.

ويظهر القنصل أحرضان بوطاهر في المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محاطا بمجموعة من الرعايا المغاربة الذين نظموا وقفة أمام مقر القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.

ويسمع القنصل وهو يتحدث إلى هؤلاء ويقول لهم إن إعادتهم إلى المملكة ستتم في أسرع وقت ممكن وسيتم إبلاغهم فردا فردا بالتاريخ.

ثم يدعوهم إلى تفريق تجمعهم ويقول "أولا حنا في بلاد أخرى وراكم عارفين شنو كاين" أي "نحن في دولة غير بلدنا. وأنتم تعرفون الوضع".

ولا يمكن سماع ما قيل بعد ذلك بسبب تحدث عدد من الأشخاص في آن واحد.  

ثم يتحدث أحد المغاربة ويقترح أن تفرض السلطات المغربية على العائدين حجرا صحيا محكما بحيث يقيمون في فنادق لـ14 يوما ويمنعون منعا كليا من مغادرتها قبل ذلك.

وبعدها يجدد القنصل دعوة المغاربة إلى الانصراف، ويقول إن مكتبه مفتوح لكل من يطرقه، ثم يذكرهم "راكم عارفين شنو كاين. حنا في بلاد عدوة" أي "أنتم تعرفون الوضع. نحن في بلاد عدوة".

الفيديو انتشر مثل النار في الهشيم، وأثار غضب الكثير من الجزائريين على تويتر طالبوا بطرد المسؤول والحصول على اعتذار من الجار الغربي.

وقال مغرد جزائري "أعتقد أن الشعب المغربي الشقيق لا يتحمل حماقة قنصله العام بوهران لما بدر منه من تصريح لا يليق بدولتين جارتين شقيقتين مثل المغرب والجزائر مهما وصلت حدة الاختلاف بينهما. كما نطلب أيضأ من السلطات المغربية إظهار حسن النوايا بإبعاد القنصل العام و تقديم إعتذار رسمي ".

لكن مغردا آخر كان أشد حدة في رده، إذ كتب "ليس تصرفا طائشا من شخص القنصل، بل هو الكلام المخزني اتجاه الجزائر. في هذه القضية، وجب عدم السكوت: طرد القنصل المغربي، غلق القنصلية المغربية بوهران،  استدعاء وزير الخارجية للسفير المغربي".

وكتب آخر "القنصل المغربي أراد تخفيف مشكلة المغاربة القاطنين بوهران الراغبين بالعودة إلى بلدهم بتشييج مشاعرهم حول أنهم في دولة عدوة المعنى أنكم في دولة غير باقي الدول وعليكم الصبر والتحمل!!".

وعن "الأزمة" قالت مغردة من أب مغربي وأم جزائرية "موقف صعب المغرب بلد بابا والجزائر بلد الام.. حلمي ان نعيش بسلام بدون فتنة.. بدون مشاكل.. الحكام يتقاتلون والشعوب ضحية لسياسة همجية.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم قسموا قلوبنا بلا رحمة.. يا رب احمي الشعب المغربي و الجزائري والشرفاء من فتن السياسيين".

موقع "اليوم 24" أفاد بأن القنصل المغربي نفى التلفظ بوصف مسيء إلى الجزائر، واعتبر أن الفيديو المنشور "مفبرك".

وأضاف الموقع أن بوطاهر أكد في اتصال هاتفي معه أن "المشاهد في الفيديو التي تبين اجتماعه بعدد من المغاربة أمام مقر القنصلية، كلها وقائع صحيحة، إلا أن الصوت مفبرك".

وقال وفق الموقع إنه "لم يصف بشكل مطلق الجزائر بأنها دولة عدوة بخلاف ما أظهره التسجيل" المصور.

لكن مغردين رفضوا تصديق ذلك، وقالوا إن الفيديو يؤكد كل شيء.

 

الجزائر

فيديو.. جدل بعد إعلان السلطات العثور على طير "أبابيل" في الجزائر

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها
أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها

عثر مواطن جزائري على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور الأبابيل، في مدينة الشلف غرب العاصمة، وفقا لما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن السلطات وضعت الطير تحت الحماية.

ونقلت الوكالة الحكومية عن رئيس دائرة حماية النباتات والحيوانات محمد عروس القول إن "الطائر من جنس ذكر يبلغ طوله حوالي 16 سم ذو أجنحة طويلة مسرحة إلى الخلف على شكل هلالي ولديه مخالب".

وأضاف أن "لونه (الطائر) بني مع مساحات رمادية وذيل متشعب وقصير، وهي خصائص طير الأبابيل الذي ينتمي لفصيلة السماميات".

ونشرت الوكالة مقطعا مصورا يظهر شخصين، قام أحدهما بمسك الطائر وشرح تفاصيل تتعلق بمواصفاته والبيئة التي يعيش فيها.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها، بين من أكد وجود هذا النوع من الطيور التي ذكرت في القرآن، وبين من أشار إلى عدم وجود أدلة تثبت أن هناك طيرا بهذا الاسم.

وذكر آخرون أن الطائر الذي ظهر في مقطع الفيديو ما هو إلا طائر السمامة الأسود الذي يكثر تواجده في الجزائر، في مثل هكذا وقت من كل عام.

الحرة - واشنطن