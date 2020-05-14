"بلاد عدوة".. الجزائر تستدعي سفير المغرب بعد فيديو قنصل المملكة

استدعت الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير المغربي بسبب تصريحات للقنصل العام للمملكة المغربية بمدينة وهران بوطاهر أحرضان، وفق ما أفاد مراسلنا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحرضان يبدو فيه وكأنه يقول لمواطنيه إننا في "بلاد عدوة".

وقالت بيان الوزارة إن توصيف القنصل العام المغربي، إذا تأكد حصوله، للجزائر على أنها "بلد عدو" هو "إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله ومساسا بعلاقات البلدين."

ودعت الوزارة السلطات المغربية لاتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أي تداعيات لهذا الحادث.

وجرت الحادثة عندما كان أحرضان يلتقي بمحتجين مغاربة عالقين في الجزائر يطالبونه بتسهيل عودتهم إلى المغرب.

ويظهر القنصل أحرضان في المقطع المصور محاطا بمجموعة من المغاربة الذين نظموا وقفة أمام مقر القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.

ويسمع القنصل وهو يتحدث إلى هؤلاء ويقول لهم إن إعادتهم إلى المملكة ستتم في أسرع وقت ممكن وسيتم إبلاغهم فردا فردا بالتاريخ.

ثم يدعوهم إلى تفريق تجمعهم ويقول "أولا حنا في بلاد أخرى وراكم عارفين شنو كاين" أي "نحن في دولة غير بلدنا. وأنتم تعرفون الوضع".

ولا يمكن سماع ما قيل بعد ذلك بسبب تحدث عدد من الأشخاص في آن واحد.

وأثار الفيديو غضب الكثير من الجزائريين على تويتر وطالبوا بطرد المسؤول والحصول على اعتذار من الجار الغربي.