"بلاد عدوة".. الجزائر تستدعي سفير المغرب بعد فيديو قنصل المملكة

الفيديو انتشر مثل النار في الهشيم، وأثار غضب الكثير من الجزائريين على تويتر طالبوا بطرد المسؤول والحصول على اعتذار من الجار الغربي.
وقال مغرد جزائري "أعتقد أن الشعب المغربي الشقيق لا يتحمل حماقة قنصله العام بوهران لما بدر منه من تصريح لا يليق بدولتين جارتين شقيقتين مثل المغرب والجزائر مهما وصلت حدة الاختلاف بينهما. كما نطلب أيضأ من السلطات المغربية إظهار حسن النوايا بإبعاد القنصل العام و تقديم إعتذار رسمي ".
أعتقد أن الشعب #المغربي الشقيق لا يتحمل حماقة قنصله العام ؛ بوهران لما بدر منه من تصريح لا يليق بدولتين جارتين شقيقتين مثل #المغرب و #الجزائر مهما وصلت حدة الاختلاف بينهما. كما نطلب أيضأ من #السلطات_المغربية إظهار حسن النوايا بإبعاد #القنصل_العام و تقديم إعتذار رسمي لأن
لكن مغردا آخر كان أشد حدة في رده، إذ كتب "ليس تصرفا طائشا من شخص القنصل، بل هو الكلام المخزني اتجاه الجزائر. في هذه القضية، وجب عدم السكوت: طرد القنصل المغربي، غلق القنصلية المغربية بوهران، استدعاء وزير الخارجية للسفير المغربي".
وعن "الأزمة" قالت مغردة من أب مغربي وأم جزائرية "موقف صعب المغرب بلد بابا والجزائر بلد الام.. حلمي ان نعيش بسلام بدون فتنة.. بدون مشاكل.. الحكام يتقاتلون والشعوب ضحية لسياسة همجية.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم قسموا قلوبنا بلا رحمة.. يا رب احمي الشعب المغربي و الجزائري والشرفاء من فتن السياسيين".
موقف صعب المغرب بلد بابا و الجزائر بلد الام .. حلمي ان نعيش بسلام بدون فتنة .. بدون مشاكل .. الحكام يتقاتلون و الشعوب ضحية لسياسة همجية .. حسبي الله و النعم الوكيل فيهم قسموا قلوبنا بلا رحمة .. يا رب احمي الشعب المغربي و الجزائري و الشرفاء من فتن السياسيين#طرد_القنصل_المغربي
— ̿f̿є̿я̿ɪ̿є̿ℓ ,،💕💕 فہٰريٰالہٰ ،🇲🇦🇩🇿 (@feriel_1939) May 13, 2020
موقع "اليوم 24" أفاد بأن القنصل المغربي نفى التلفظ بوصف مسيء إلى الجزائر، واعتبر أن الفيديو المنشور "مفبرك".
وأضاف الموقع أن بوطاهر أكد في اتصال هاتفي معه أن "المشاهد في الفيديو التي تبين اجتماعه بعدد من المغاربة أمام مقر القنصلية، كلها وقائع صحيحة، إلا أن الصوت مفبرك".
وقال وفق الموقع إنه "لم يصف بشكل مطلق الجزائر بأنها دولة عدوة بخلاف ما أظهره التسجيل" المصور.
لكن مغردين رفضوا تصديق ذلك، وقالوا إن الفيديو يؤكد كل شيء.
....القنصل المغربي ينفي نفيا قاطعيا بأن يكون قد أساء ل #الجزائر لكن مادام الدليل المادي متوفر...برايي يتم مواجهته به والطلب منه حزم حقائبه دون رجعة....!