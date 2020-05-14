الجزائر

"بلاد عدوة".. الجزائر تستدعي سفير المغرب بعد فيديو قنصل المملكة

الحرة - واشنطن
14 مايو 2020
قالت الوزارة إن توصيف القنصل العام المغربي هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية
قالت الوزارة إن توصيف القنصل العام المغربي هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية

استدعت الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير المغربي بسبب تصريحات للقنصل العام للمملكة المغربية بمدينة وهران بوطاهر أحرضان، وفق ما أفاد مراسلنا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحرضان يبدو فيه وكأنه يقول لمواطنيه إننا في "بلاد عدوة".

وقالت بيان الوزارة إن توصيف القنصل العام المغربي، إذا تأكد حصوله، للجزائر على أنها "بلد عدو" هو "إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله ومساسا بعلاقات البلدين."

ودعت الوزارة السلطات المغربية لاتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أي تداعيات لهذا الحادث.

وجرت الحادثة عندما كان أحرضان يلتقي بمحتجين مغاربة عالقين في الجزائر يطالبونه بتسهيل عودتهم إلى المغرب.

ويظهر القنصل أحرضان في المقطع المصور محاطا بمجموعة من المغاربة الذين نظموا وقفة أمام مقر القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.

ويسمع القنصل وهو يتحدث إلى هؤلاء ويقول لهم إن إعادتهم إلى المملكة ستتم في أسرع وقت ممكن وسيتم إبلاغهم فردا فردا بالتاريخ.

ثم يدعوهم إلى تفريق تجمعهم ويقول "أولا حنا في بلاد أخرى وراكم عارفين شنو كاين" أي "نحن في دولة غير بلدنا. وأنتم تعرفون الوضع".

ولا يمكن سماع ما قيل بعد ذلك بسبب تحدث عدد من الأشخاص في آن واحد.  

وأثار الفيديو غضب الكثير من الجزائريين على تويتر وطالبوا بطرد المسؤول والحصول على اعتذار من الجار الغربي.

الحرة - واشنطن

الجزائر

بعد تداول فيديو "البلد العدو".. عاصفة غضب جزائرية من القنصل المغربي في وهران

13 مايو 2020
تصريحات القنصل المغربي في الجزائر أثارت الجدل رغم نفيه لها
تصريحات القنصل المغربي في الجزائر أثارت الجدل رغم نفيه لها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو للقنصل المغربي في مدينة وهران الجزائرية قالوا إنه وصف فيه البلد الذي يستضيفه بـ"البلاد العدوة".

وأثار الفيديو عاصفة غضب بين الجزائريين ومطالبات بطرد القنصل من البلاد، رغم نفي الأخير لتوجيه أي عبارات مسيئة.

ويظهر القنصل أحرضان بوطاهر في المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محاطا بمجموعة من الرعايا المغاربة الذين نظموا وقفة أمام مقر القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.

ويسمع القنصل وهو يتحدث إلى هؤلاء ويقول لهم إن إعادتهم إلى المملكة ستتم في أسرع وقت ممكن وسيتم إبلاغهم فردا فردا بالتاريخ.

ثم يدعوهم إلى تفريق تجمعهم ويقول "أولا حنا في بلاد أخرى وراكم عارفين شنو كاين" أي "نحن في دولة غير بلدنا. وأنتم تعرفون الوضع".

ولا يمكن سماع ما قيل بعد ذلك بسبب تحدث عدد من الأشخاص في آن واحد.  

ثم يتحدث أحد المغاربة ويقترح أن تفرض السلطات المغربية على العائدين حجرا صحيا محكما بحيث يقيمون في فنادق لـ14 يوما ويمنعون منعا كليا من مغادرتها قبل ذلك.

وبعدها يجدد القنصل دعوة المغاربة إلى الانصراف، ويقول إن مكتبه مفتوح لكل من يطرقه، ثم يذكرهم "راكم عارفين شنو كاين. حنا في بلاد عدوة" أي "أنتم تعرفون الوضع. نحن في بلاد عدوة".

الفيديو انتشر مثل النار في الهشيم، وأثار غضب الكثير من الجزائريين على تويتر طالبوا بطرد المسؤول والحصول على اعتذار من الجار الغربي.

وقال مغرد جزائري "أعتقد أن الشعب المغربي الشقيق لا يتحمل حماقة قنصله العام بوهران لما بدر منه من تصريح لا يليق بدولتين جارتين شقيقتين مثل المغرب والجزائر مهما وصلت حدة الاختلاف بينهما. كما نطلب أيضأ من السلطات المغربية إظهار حسن النوايا بإبعاد القنصل العام و تقديم إعتذار رسمي ".

لكن مغردا آخر كان أشد حدة في رده، إذ كتب "ليس تصرفا طائشا من شخص القنصل، بل هو الكلام المخزني اتجاه الجزائر. في هذه القضية، وجب عدم السكوت: طرد القنصل المغربي، غلق القنصلية المغربية بوهران،  استدعاء وزير الخارجية للسفير المغربي".

وكتب آخر "القنصل المغربي أراد تخفيف مشكلة المغاربة القاطنين بوهران الراغبين بالعودة إلى بلدهم بتشييج مشاعرهم حول أنهم في دولة عدوة المعنى أنكم في دولة غير باقي الدول وعليكم الصبر والتحمل!!".

وعن "الأزمة" قالت مغردة من أب مغربي وأم جزائرية "موقف صعب المغرب بلد بابا والجزائر بلد الام.. حلمي ان نعيش بسلام بدون فتنة.. بدون مشاكل.. الحكام يتقاتلون والشعوب ضحية لسياسة همجية.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم قسموا قلوبنا بلا رحمة.. يا رب احمي الشعب المغربي و الجزائري والشرفاء من فتن السياسيين".

موقع "اليوم 24" أفاد بأن القنصل المغربي نفى التلفظ بوصف مسيء إلى الجزائر، واعتبر أن الفيديو المنشور "مفبرك".

وأضاف الموقع أن بوطاهر أكد في اتصال هاتفي معه أن "المشاهد في الفيديو التي تبين اجتماعه بعدد من المغاربة أمام مقر القنصلية، كلها وقائع صحيحة، إلا أن الصوت مفبرك".

وقال وفق الموقع إنه "لم يصف بشكل مطلق الجزائر بأنها دولة عدوة بخلاف ما أظهره التسجيل" المصور.

لكن مغردين رفضوا تصديق ذلك، وقالوا إن الفيديو يؤكد كل شيء.

 