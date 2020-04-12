عربي ودولي

 مؤسس ويكيليكس أنجب طفلين من محاميته عندما كان محتجزا بسفارة الإكوادور 

12 أبريل 2020
جوليان أسانج
جوليان أسانج

كشفت محامية لجوليان أسانج في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية الأحد أن مؤسس موقع ويكيليكس أنجب منها ولدين عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن.

وقالت ستيلا موريس (37 عاما) المحامية المتحدرة من جنوب إفريقيا أن الاسترالي الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد ابنيها الذين يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة.

ونشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الالكتروني صورا لأسانج مع ابنيه ومقابلة مع ستيلا موريس التي تروي خصوصا أنها "وقعت في حب" جوليان أسانج قبل خمس سنوات وانهما ينويان الزواج.

وأوضحت المحامية أنها اختارت كشف وجود الطفلين غابريال وماكس لأنها "تخشى أن تكون حياة أسانج في خطر إذا بقي في بلمارش" السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة البريطانية، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان القضاء البريطاني رفض في نهاية مارس الإفراج عن أسانج (48 عاما) شرط وضعه تحت مراقبة قضائية، معتبرا أن هناك "أسبابا جدية للاعتقاد" أنه قد لا يلبي استدعاءات المحكمة في المستقبل.

وكتب موقع ويكيليكس في تغريدة على تويتر أن صديقة أسانج "الأم لطفلين صغيرين، تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى الإفراج عنه وعن سجناء آخرين ضعفاء بينما يسبب فيروس كورونا المستجد دمارا في السجون".
ويبدو أن العلاقة بين أسانج ومحاميته بدأت في 2015 وولد ابنهما الأول في السنة التالية. وقالت الصحيفة إن الاسترالي تابع ولادة ابنيه عبر الفيديو وتمكن من لقاء ابنه غابريال في السفارة التي نقل إليها سرا. وأضافت أن الطفلين بريطانيان وزارا والدهما في السجن.

وعلق القضاء البريطاني حتى 18 مايو النظر في طلب تسليم مؤسس ويكيليكس الملاحق في الولايات المتحدة لنشره اعتبارا من 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية حول نشاطات أميركية عسركية ودبلوماسية خصوصا في العراق وأفغانستان.

وتتهمه الولايات المتحدة بتعريض مصادر للاستخبارات الأميركية للخطر، بينما يرى محامو أسانج أن القضية سياسية وتستند إلى "أكاذيب".

وكان أسانج أوقف في إبريل 2019 بعد سبع سنوات من لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن بعدما خالف شروط الحرية المشروطة، خوفا من تسليمه للولايات المتحدة.

           
 

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 مؤسس ويكيليكس أنجب طفلين من محاميته عندما كان محتجزا بسفارة الإكوادور 

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الحكومة الأفغانية أطلقت الدفعة الثالثة من المعتقلين في اليوم نفسه
عربي ودولي

بعد إلغائها للمحادثات.. "طالبان" تعلن إطلاق سراح 20 معتقلا لديها

عربي ودولي

بعد إلغائها للمحادثات.. "طالبان" تعلن إطلاق سراح 20 معتقلا لديها

12 أبريل 2020
الحكومة الأفغانية أطلقت الدفعة الثالثة من المعتقلين في اليوم نفسه
الحكومة الأفغانية أطلقت الدفعة الثالثة من المعتقلين في اليوم نفسه

 أعلن ناطق باسم "طالبان"، عزم الحركة الإفراج عن عشرين معتقلا لديها في مدينة "قندهار"، جنوب أفغانستان، في خطوة تعد تقدما كبيرا، بعد إلغاء المتمردين اجتماعات في هذا الشأن مع الحكومة الأسبوع الماضي.

 وقال سهيل شاهين الناطق باسم الحركة في تغريدة على تويتر "اليوم ستفرج إمارة أفغانستان الإسلامية عن عشرين سجينا لإدارة كابل".

وفي الجانب الآخر، أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان، الأحد، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان، السبت.

وقال المجلس، إن الحالة الصحية والعمر ومدة العقوبة المتبقية هي عوامل تم وضعها في الاعتبار عند اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم.

وأطلقت الحكومة سراح ما مجموعه 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء.

ووُصفت العملية بأنها جهد من الحكومة لإظهار حسن النية من أجل عملية السلام ومحاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في السجون.

وطبقاً للمسؤولين الحكوميين في كابل، فإن جميع السجناء المفرج عنهم أقسموا على عدم العودة إلى القتال، وتم تقديم الضمانة نفسها من جانب قيادة طالبان في الدوحة.

ويأتي هذا، على خلفية اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، تم توقيعه في أواخر فبراير، يقضي بالإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان مقابل ألف سجين موال للحكومة.

وتقول الحكومة الأفغانية إنها سوف تفرج عن 1500 سجين من طالبان قبل بدء محادثات السلام الأفغانية مع طالبان والتي كان من المقرر إجراؤها في 10 مارس، لكن الحركة المسلحة تصر على إطلاق سراح الخمسة آلاف سجين قبل أي محادثات.

ويشار إلى أن طالبان، التي تطالب بالإفراج عن قادتها الـ15 في المراحل الأولى، وهو طلب ترفضه الحكومة بسبب تورطهم في هجمات قاتلة، لا تزال تحتفظ بهدوئها.