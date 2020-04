 مؤسس ويكيليكس أنجب طفلين من محاميته عندما كان محتجزا بسفارة الإكوادور 

أعلن ناطق باسم "طالبان"، عزم الحركة الإفراج عن عشرين معتقلا لديها في مدينة "قندهار"، جنوب أفغانستان، في خطوة تعد تقدما كبيرا، بعد إلغاء المتمردين اجتماعات في هذا الشأن مع الحكومة الأسبوع الماضي.

وقال سهيل شاهين الناطق باسم الحركة في تغريدة على تويتر "اليوم ستفرج إمارة أفغانستان الإسلامية عن عشرين سجينا لإدارة كابل".

Today, 20 prisoners of the Kabul Administration will be released by the Islamic Emirate of Afghanistan and handed over to ICRC in Kandahar.