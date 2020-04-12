عربي ودولي

إسبانيا.. شركات تستعد لاستئناف العمل رغم كورونا

13 أبريل 2020
تخضع معظم أراضي إسبانيا لعزل عام حيث لزم كل العاملين منازلهم ماعدا العمالة الضرورية
تخضع معظم أراضي إسبانيا لعزل عام حيث لزم كل العاملين منازلهم ماعدا العمالة الضرورية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الأحد، إن أي تخفيف آخر لقيود العزل العام الساري في البلاد سيعتمد على تقدم أكبر في المعركة ضد فيروس كورونا. 

وجاءت تصريحات سانتشيث قبل يوم من اعتزام بعض الشركات إعادة فتح أبوابها.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات الليلية في البلاد من بين حالات الإصابة، ارتفعت للمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، الأحد، مسجلة 619 وفاة، وهو ما رفع إجمالي عدد الضحايا إلى 16972 حالة. وزادت حالات الإصابة المؤكدة بحوالي 2.6 في المئة إلى 166019 حالة.

وساهمت إجراءات العزل المشددة في خفض معدل الوفيات، الذي وصل لذروته في أوائل أبريل. وعدد الوفيات المسجل السبت، هو الأقل في 19 يوما، كما انخفض عدد الحالات اليومية الجديدة للإصابة بنحو النصف مقارنة بالأسبوع الماضي.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي ”ما زلنا بعيدين عن النصر، عن اللحظة التي يمكن أن نعود فيها إلى حياتنا العادية مرة أخرى، لكننا قطعنا الخطوات الحاسمة الأولى على الطريق إلى النصر“.

وتعتزم الحكومة العودة، يوم الاثنين، للعمل بالقيود الأقل صرامة التي ظلت مفروضة حتى 27 مارس، ما يسمح لبعض الشركات التي لا يمكنها العمل عن بعد، ومن بينها شركات البناء والشركات الصناعية، بإعادة فتح أبوابها، وهو ما يثير مخاوف من انتشار واسع جديد للفيروس.

ووصف الزعيم الكتالوني كويم تور، قرار عودة العمل في هذه القطاعات بأنه غير مسؤول وطائش. وقال في مؤتمر صحفي ”خطر حدوث وباء جديد وإغلاق ثان هائل“.

وقال سانتشيث للصحفيين إن قرار عودة بعض قطاعات الاقتصاد إلى العمل، صدر بعد استشارة لجنة من الخبراء العلميين، وإن أي تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق يعتمد على المكاسب التي تتحقق في الحرب ضد الفيروس.

وقال ”إذا لم يحدث ذلك، أريد أن أكون واضحا للغاية.. سنبقي على القيود أو نعيد الإلزام بها“.

وتعاني إسبانيا من تبعات ضخمة لانتشار المرض على اقتصادها، ومن المؤشرات على ذلك فقدان 900 ألف وظيفة منذ منتصف مارس.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إن اعتماد إسبانيا على السياحة سيجعلها على الأرجح عرضة لركود اقتصادي أسوأ من باقي الدول الأوروبية.

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عربي ودولي

قلق دولي على مصير عشرات المهاجرين في المتوسط

13 أبريل 2020
فقدان قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا
فقدان قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا

قالت وكالة خفر السواحل الأوروبية، الأحد، إنها تبحث عن قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين قبل فقدان أثره خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، عن "خشيتها البالغة" حول مصير نحو 85 مهاجرا قد يكونون فقدوا في المتوسط.

وأبلغت منظمتان ألمانيتان تعنيان بمراقبة مسالك المهاجرين الخطرة، بأنهما رصدتا استغاثة أربعة قوارب قبالة سواحل مالطا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وكالة خفر السواحل ومراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لفرانس برس لاحقا، إن واحدا من القوارب الأربعة وصل بسلام إلى إيطاليا، فيما لا يزال اثنان منهما في البحر.  

وأشارت إلى أن قاربا رابعا رصد بشكل مبدئي الجمعة، مصيره غير معروف.

وقال متحدث لفرانس برس إن "طائرة تابعة لفرونتكس ستحلق مجددا (الاثنين) صباحا للبحث عن القارب المتبقي".

وأشارت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا سامي، إلى أن القارب المفقود ربما يكون قد غرق، مضيفة "نحن قلقون للغاية".

وقالت فرونتكس إنها أبلغت خفر السواحل الإيطالي ومالطا حول وجود القوارب في البحر.

ونشرت منظمة "سي ووتش إنترناشونال" الألمانية على حسابها في تويتر بيانات حول المواقع الجغرافية للقوارب، بما في ذلك واحد منها يحمل علامة "فقدان اتصال غير معروف عبر نظام تحديد المواقع".

وقدرت المنظمة أن القارب كان يحمل 85 شخصا، وهو رقم افتراضي.

وقالت إن القوارب الثلاثة الأخرى كانت تقل 173 مهاجرا بالإجمال.

وقالت منظمة مراقبة مسالك المهاجرين الألمانية "يونايتد فور رسكيو" في بيان، إنها تلقت التقارير نفسها وهي تخشى على حياة "عشرات" المهاجرين.

وباتت إيطاليا منذ فترة طويلة، ميناء الدخول الأساسي إلى أوروبا للمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط الباحثين عن ملجأ.

لكن الدولة المتوسطية أغلقت موانئها بوجههم وقالت إنها ستضع المهاجرين في الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها سويسرا أن التقارير "مقلقة للغاية"، لكن من الصعب التحقق منها.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فلافيو دي جياكومو لفرانس برس "في غياب أي زوارق في المنطقة، من الصعب للغاية في الوقت الحالي تأكيد حصول حوادث غرق لسفن أو وقوع ضحايا".

وأضاف "للأسف من خلال تجاربنا نعتقد أيضا أن من المحتمل وجود قوارب غارقة لم نكن على علم بها".
 