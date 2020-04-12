عربي ودولي

إسرائيل تعزل مناطق اليهود المتشددين بالقدس لكبح انتشار كورونا

12 أبريل 2020
إسرائيل تفرض إجراءات عزل عامة على المناطق التي يقطنها غالبية من اليهود المتشددين بالقدس
إسرائيل تفرض إجراءات عزل عامة على المناطق التي يقطنها غالبية من اليهود المتشددين بالقدس

فرضت إسرائيل إجراءات عزل عامة على المناطق التي يقطنها غالبية من اليهود المتشددين بالقدس، الأحد، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يرتفع معدل انتقال العدوى.

ويأتي فرض قيود الدخول والخروج من هذه المناطق، والتي يجري تطبيقها بواسطة حواجز تقيمها الشرطة على الطرق، في نفس يوم سريان أمر حكومي باستخدام الكمامات في الأماكن العامة في أنحاء إسرائيل.

وسيظل بمقدور سكان الأحياء الخاضعة للقيود في القدس، التسوق لشراء احتياجاتهم الضرورية بالقرب من منازلهم، لكن المعابد اليهودية أُغلقت في محاولة لكبح العدوى، وهو قرار سار في جميع أنحاء إسرائيل.

وتعيش في هذه الأحياء عائلات كبيرة في مساكن متقاربة. وتتفاوت درجة التزامها بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت السلطات بلدة بني براق، وهي بلدة لليهود المتشددين، يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة وتقع بالقرب من تل أبيب، منطقة محظورة في الثاني من أبريل، وتفرض الشرطة قيودا على دخول المنطقة.

 

وفاة الحاخام الأكبر

وأعلن مستشفى "شعاري تسيدك"، الأحد، وفاة الحاخام الأكبر الأسبق لإسرائيل، إلياهو بكشي دورانتوفي جراء إصابته بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 104. 

وسجلت إسرائيل 11145 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 183 وصفت بـ"الصعبة". وأعلن مسؤولون فلسطينيون تسجيل 268 حالة إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى حالتي وفاة.

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قلق دولي على مصير عشرات المهاجرين في المتوسط

13 أبريل 2020
فقدان قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا
فقدان قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا

قالت وكالة خفر السواحل الأوروبية، الأحد، إنها تبحث عن قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين قبل فقدان أثره خلال إبحاره من ليبيا إلى إيطاليا.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، عن "خشيتها البالغة" حول مصير نحو 85 مهاجرا قد يكونون فقدوا في المتوسط.

وأبلغت منظمتان ألمانيتان تعنيان بمراقبة مسالك المهاجرين الخطرة، بأنهما رصدتا استغاثة أربعة قوارب قبالة سواحل مالطا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وكالة خفر السواحل ومراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لفرانس برس لاحقا، إن واحدا من القوارب الأربعة وصل بسلام إلى إيطاليا، فيما لا يزال اثنان منهما في البحر.  

وأشارت إلى أن قاربا رابعا رصد بشكل مبدئي الجمعة، مصيره غير معروف.

وقال متحدث لفرانس برس إن "طائرة تابعة لفرونتكس ستحلق مجددا (الاثنين) صباحا للبحث عن القارب المتبقي".

وأشارت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا سامي، إلى أن القارب المفقود ربما يكون قد غرق، مضيفة "نحن قلقون للغاية".

وقالت فرونتكس إنها أبلغت خفر السواحل الإيطالي ومالطا حول وجود القوارب في البحر.

ونشرت منظمة "سي ووتش إنترناشونال" الألمانية على حسابها في تويتر بيانات حول المواقع الجغرافية للقوارب، بما في ذلك واحد منها يحمل علامة "فقدان اتصال غير معروف عبر نظام تحديد المواقع".

وقدرت المنظمة أن القارب كان يحمل 85 شخصا، وهو رقم افتراضي.

وقالت إن القوارب الثلاثة الأخرى كانت تقل 173 مهاجرا بالإجمال.

وقالت منظمة مراقبة مسالك المهاجرين الألمانية "يونايتد فور رسكيو" في بيان، إنها تلقت التقارير نفسها وهي تخشى على حياة "عشرات" المهاجرين.

وباتت إيطاليا منذ فترة طويلة، ميناء الدخول الأساسي إلى أوروبا للمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط الباحثين عن ملجأ.

لكن الدولة المتوسطية أغلقت موانئها بوجههم وقالت إنها ستضع المهاجرين في الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها سويسرا أن التقارير "مقلقة للغاية"، لكن من الصعب التحقق منها.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فلافيو دي جياكومو لفرانس برس "في غياب أي زوارق في المنطقة، من الصعب للغاية في الوقت الحالي تأكيد حصول حوادث غرق لسفن أو وقوع ضحايا".

وأضاف "للأسف من خلال تجاربنا نعتقد أيضا أن من المحتمل وجود قوارب غارقة لم نكن على علم بها".
 