بعد إلغائها للمحادثات.. "طالبان" تعلن إطلاق سراح 20 معتقلا لديها

أعلن ناطق باسم "طالبان"، عزم الحركة الإفراج عن عشرين معتقلا لديها في مدينة "قندهار"، جنوب أفغانستان، في خطوة تعد تقدما كبيرا، بعد إلغاء المتمردين اجتماعات في هذا الشأن مع الحكومة الأسبوع الماضي.

وقال سهيل شاهين الناطق باسم الحركة في تغريدة على تويتر "اليوم ستفرج إمارة أفغانستان الإسلامية عن عشرين سجينا لإدارة كابل".

Today, 20 prisoners of the Kabul Administration will be released by the Islamic Emirate of Afghanistan and handed over to ICRC in Kandahar. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) April 12, 2020

وفي الجانب الآخر، أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان، الأحد، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان، السبت.

وقال المجلس، إن الحالة الصحية والعمر ومدة العقوبة المتبقية هي عوامل تم وضعها في الاعتبار عند اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم.

وأطلقت الحكومة سراح ما مجموعه 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء.

ووُصفت العملية بأنها جهد من الحكومة لإظهار حسن النية من أجل عملية السلام ومحاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في السجون.

وطبقاً للمسؤولين الحكوميين في كابل، فإن جميع السجناء المفرج عنهم أقسموا على عدم العودة إلى القتال، وتم تقديم الضمانة نفسها من جانب قيادة طالبان في الدوحة.

ويأتي هذا، على خلفية اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، تم توقيعه في أواخر فبراير، يقضي بالإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان مقابل ألف سجين موال للحكومة.

وتقول الحكومة الأفغانية إنها سوف تفرج عن 1500 سجين من طالبان قبل بدء محادثات السلام الأفغانية مع طالبان والتي كان من المقرر إجراؤها في 10 مارس، لكن الحركة المسلحة تصر على إطلاق سراح الخمسة آلاف سجين قبل أي محادثات.

ويشار إلى أن طالبان، التي تطالب بالإفراج عن قادتها الـ15 في المراحل الأولى، وهو طلب ترفضه الحكومة بسبب تورطهم في هجمات قاتلة، لا تزال تحتفظ بهدوئها.