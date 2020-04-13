عربي ودولي

 كيف حاربت كوريا الجنوبية كورونا من دون إغلاق كلي للاقتصاد؟

13 أبريل 2020
جنود في كوريا الجنوبية يرتدون ملابس الحماية من الأمراض يرشون معقمات لتطهير أماكن عامة في ظل إجراءات مكافحة كورونا المستجد- 2 مارس 2020
جنود في كوريا الجنوبية يرتدون ملابس الحماية من الأمراض يرشون معقمات لتطهير أماكن عامة في ظل إجراءات مكافحة كورونا المستجد- 2 مارس 2020

بينما أغلقت دول العالم مجالها العام تخوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، كان الوضع في كوريا الجنوبية مختلفا، حيث لم تأمر الحكومة بالإغلاق الكامل.

واستطاعت كوريا الجنوبية محاربة فيروس كورونا المستجد من خلال إجراءات وقائية، كالاستخدام الواسع للأقنعة، والإغلاقات الجزئية، ومعايير مراقبة مشددة، بحسب تقرير موقع "واشنطن إكزامينر" الأميركي.

وحتى من قبل تفشي فيروس كورونا، كان ارتداء الأقنعة تقليدا في كوريا الجنوبية عندما يصاب شخص بمرض، حيث يمنع القناع العدوى عن طريق السعال أو العطس، والذي تبينت لاحقا جدواه في محاربة فيروس كورونا.

وكانت دراسة من جامعة ييل الأميركية، قد أوضحت أن ارتداء القناع يمكن أن يوفر من ٣ آلاف إلى ٦ آلاف دولار للدولة، على كل فرد لا يصاب بكورونا.

وبالإضافة إلى الأقنعة، كانت كوريا الجنوبية تجري فحوصا على مستوى واسع ومكثف في أنحاء البلاد، حيث صنعت كوريا الجنوبية نحو ١٠٠ ألف وحدة اختبار في اليوم الواحد، ويتم إرسال نتائج الفحص عبر الهاتف بعد ساعات قليلة من أخذ العينة.

وقد سمحت الاختبارات الواسعة النطاق للحكومة الكورية الجنوبية؟، في تحديد المصابين المحتملين والتركيز على نقاط جغرافية بعينها. فعلى سبيل المثال، بينما تم إغلاق الأماكن العامة كالمدارس والكنائس والصالات الرياضية، فقد تركت البقع غير الساخنة، مثل المصانع والمقاهي والحانات والمراكز التجارية.

كما قامت سيول بإجراء تتبع ومراقبة مكثفة على أي شخص قد يكون مصابا بالفيروس أو على الذين تواصلوا معه، وذلك من خلال تتبع الأجهزة الخلوية، والأرصدة البنكية، وكاميرات المراقبة.

بالإضافة إلى ذلك، طلب من المصابين تحميل تطبيق على هواتفهم لتتبع مواقعهم، وذلك من أجل ضمان عدم خرقهم للعزل الصحي، بحسب تقرير "واشنطن إكزامينر".

كما نشرت الحكومة بيانات المصابين وحيثيات الإصابة على الملأ، في المتاجر، والمقاهي التي زارها المصابون، بالإضافة إلى الحافلات التي استقلوها، وذلك من دون الكشف عن أسمائهم.

يذكر أن عدد الإصابات في كوريا الجنوبية قد وصل الاثنين إلى 10 آلاف و537 حالة، فيما توفي نحو 217، وتعافى نحو 7 آلاف و 447 شخصا.

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جنود في كوريا الجنوبية يرتدون ملابس الحماية من الأمراض يرشون معقمات لتطهير أماكن عامة في ظل إجراءات مكافحة كورونا المستجد- 2 مارس 2020
عربي ودولي

 كيف حاربت كوريا الجنوبية كورونا من دون إغلاق كلي للاقتصاد؟

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العراق

بومبيو: نأمل أن تضع الحكومة الجديدة مصالح العراقيين أولا

13 أبريل 2020
الولايات المتحدة ترحب بتوصل العراقيين إلى إجماع حولا تشكيل حكومة جديدة
الولايات المتحدة ترحب بتوصل العراقيين إلى إجماع حولا تشكيل حكومة جديدة

ميشال غندور- واشنطن

أعلن وزير الخارجية الأميركية، مايكل بومبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة وباء كورونا المستجد، ومعالجة المحنة الاقتصادية التي يواجهها العراق ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة.

ورحب بومبيو، في بيان، "بما يبدو توصل القادة السياسيين الشيعة والسنة والأكراد إلى إجماع على تشكيل حكومة"، معربا عن أملة في أن تضع الحكومة الجديدة مصالح العراقيين أولا وتلبي مطالب الشعب العراقي.

وقال الوزير الأميركي إن الشعب العراقي يطالب بإصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة، مشددا على أن هذه المطالب تستحق المعالجة من دون عنف وقمع.

وأكد بومبيو وقوف الولايات المتحدة مع الشعب العراقي، بينما يسعى إلى عراق سيد ومزدهر خال من الفساد والإرهاب.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن، الخميس الماضي، تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، في ثالث محاولة لاستبدال عادل عبد المهدي وإخراج البلاد من مرحلة ركود سياسي عمقتها بوادر أزمة اقتصادية في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك مع انهيار أسعار الخام العالمي.