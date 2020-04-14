عربي ودولي

تركيا تواجه تهديدا "حقيقيا" و"بحاجة إلى دعم الناتو"

14 أبريل 2020
تشاوش أوغلو يقول إن التهديد البالستي الذي تواجهه تركيا حقيقي
تشاوش أوغلو يقول إن التهديد البالستي الذي تواجهه تركيا حقيقي

ميشال غندور - واشنطن

 

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في لقاء عبر الفيديو، نظمه المجلس الأطلسي في واشنطن، أنه ليس من المناسب وضع شروط مسبقة عندما يكون حليف في حاجة طارئة كما يحصل في إدلب.

وقال، رداً على سؤال حول ربط الولايات المتحدة مساعدة تركيا في إدلب وتزويدها بصواريخ دفاعية، بحل مسألة صواريخ أس 400 الروسية التي اشترتها أنقرة، "إن تركيا بحاجة إلى دعم الناتو وكذلك الدول الحليفة ونحن بحاجة إلى صواريخ متطورة وأنظمة متطورة لحماية أنفسنا".

وأوضح تشاوش أوغلو أن "التهديد البالستي الذي تواجهه تركيا حقيقي، لأنه حتى النظام السوري يمتلك الصواريخ في سوريا".

وأشار إلى أن هذا الأمر تم الاعتراف به من قبل الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والناتو.

وأكد تشاوش أوغلو أن قرار تركيا شراء نظام أس 400 "هو نتيجة تردد الولايات المتحدة في تلبية حاجاتنا الطارئة لعشر سنوات، وهذا ما أقر به الرئيس ترامب".

وأضاف وزير الخارجية التركي أن "محاولاتنا السابقة لشراء أنظمة باتريوت لم تكن حاسمة وأتفهم إحباط الكونغرس وردة فعله، لكنه لعب دوراً سلبياً في هذا الصدد".

وأكد أن "تركيا مستعدة لشراء صواريخ باتريوت إذا حصلنا على عرض جيد، وموقفنا حيال صواريخ أس 400 لم يتغير. لقد اقترحنا على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل تقنية تضم الناتو، ويمكن للناتو أن يقود هذه المجموعة، وهذا الاقتراح ما زال على الطاولة".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن "أنقرة لن تضع أبداً سيادة أنظمة الناتو في خطر وهذا يضم برنامج طائرات الأف 35 حيث تركيا شريك مؤسس وصرفت مبلغ 1.35 مليار دولار في هذا البرنامج".

وجدد القول " في النهاية اضطررنا لشراء نظام أس 400 لأننا لم نتمكن من شراء هذه الأنظمة من حلفائنا في السنوات العشر الأخيرة. وفي المستقبل نريد المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وإذا استطاع حلفاؤنا توفيرها، وهي لا يجب أن تكون بالضرورة باتريوت من الولايات المتحدة، ولكن يمكنها أن تكون أنظمة أوروبية فنحن نفضل الشراء من حلفائنا، وإلا فعلينا أن نفتش عن بدائل".

لكن تشاوش أوغلو لم يتطرق، لا من قريب ولا من بعيد، إلى مصير نظام أس 400 وإمكانية تشغيله هذا الشهر كما أعلن الرئيس التركي سابقاً.

اقرأ أيضا

تشاوش أوغلو يقول إن التهديد البالستي الذي تواجهه تركيا حقيقي
عربي ودولي

تركيا تواجه تهديدا "حقيقيا" و"بحاجة إلى دعم الناتو"

بهائيون في تجمع في البرازيل حيث طالبوا السلطات الإيرانية بالإفراج عن المساجين. أرشيفية
إيران

بهائيون في السجون الإيرانية يواجهون خطر الموت بكورونا

الخارجية الأميركية تكشف عدد المصابين بكورونا في الوزارة والأميركيين الذين أعيدوا من الخارج
أميركا

الخارجية الأميركية تكشف أعداد المصابين من موظفيها

دواء إسرائيلي يحقق نتائج إيجابية في سبعة مرضى بكورونا بينهم أميركي
صحة

"نسبة الشفاء مئة بالمئة".. دواء إسرائيلي جديد ينقذ حياة 7 مصابين بكورونا

بايدن يحصل على دعم الكثير من أبرز شخصيات الحزب الديمقراطي
أميركا

أوباما يدعم بايدن ويشيد بساندرز

المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس يتمنى استمرار الدعم الأميركي
أزمة كورونا

 حذرت من كورونا مبكرا.. تايوان تنشر رسالتها لمنظمة الصحة العالمية

مصادر: أوباما سيويد ترشيح بايدن للبيت الأبيض الثلاثاء
أميركا

مصادر: أوباما سيؤيد ترشيح بايدن للبيت الأبيض

إيران

بهائيون في السجون الإيرانية يواجهون خطر الموت بكورونا

14 أبريل 2020
بهائيون في تجمع في البرازيل حيث طالبوا السلطات الإيرانية بالإفراج عن المساجين. أرشيفية
بهائيون في تجمع في البرازيل حيث طالبوا السلطات الإيرانية بالإفراج عن المساجين. أرشيفية

تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بكورونا في إيران والتي بغلت قرابة 75 ألف حالة وتنامي المخاوف من انتشارها في السجون، دفع منظمة دولية تمثل أتباع الديانة البهائية إلى إبداء عن قلقها من احتجاز السلطات أكثر من 100 من أتباعها في السجون وتركهم معرضين لخطر الإصابة بالفيروس.

وقالت بني دوغال، ممثل المجتمع البهائي لدى الأمم المتحدة في نيويورك في مقابلة مع "فويس أوف أميركا" إن نحو 100 شخص من أتباع الديانة البهائية يقبعون في السجون الإيرانية المكتظة والتي تعد غير مناسبة صحيا للأعداد الموجودة فيها.

وأضافت أن نشطاء حقوق الإنسان بدأوا بالإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا في السجون منذ مطلع مارس، وقامت السلطات بالإفراج مؤقتا عن عشرات آلاف المحتجزين، ولكنها أفرجت عن 20 شخصا من البهائيين.

وأبدت دوغال استغرابها لماذا اخترت السلطات فقط 20 منهم رغم أن نحو 100 منهم لا يزالون في السجون وبتهم متشابهة، مؤكدة أنهم عرضة للإصابة بالفيروس إذا ما ظلوا في السجون خاصة مع الظروف العامة التي يعانون منها هناك.

وتؤكد أن جميع البهائيين المحتجزين في إيران سجنوا ظلما ولأسباب تتعلق بمعتقداتهم، وتعتبرهم السلطات الإيرانية "زنادقة" ومن غير دين، رغم أنه يوجد قرابة 300 ألف شخص من اتباع البهائية يعيشون في إيران.

وتسعى السلطات دائما إلى تصيدهم واحتجازهم واتهامهم بتهم مختلفة بالأمن القومي من أجل سجنهم من دون تقديم أية أدلة قانونية.

ودعت ممثلة المجتمع الدولي المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إلى الطلب من إيران الإفراج عن جميع المساجين الذين اعتقلتهم إيران بسبب خلفياتهم الدينية أو سجناء الرأي.

جوني مور، مفوض اللجنة الأميركية للحريات الدينية التي تضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قال إن انتهاكات إيران بحق البهائيين وأتباع ديانات ومعتقدات أخرى مستمرة، في الوقت الذي يطالب فيه قادة إيران المجتمع الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.

وأضاف أنه على السلطات الإيرانية أن تفهم أنه لا مبرر لمثل هذه السلوكيات على الإطلاق والتي تميز فيها وتستهدف أصحاب الديانات والأقليات الأخرى.

وأشار مور إلى أنه في الوقت الذي تلاحقهم فيهم السلطات فإن المهندس المعماري الذي صمم برج الحرية في العاصمة طهران عام 1966 هو حسين أمانات وهي بهائي إيراني، كان قد اضطر للهرب من البلاد بعد الثورة واستقر في كندا.

وبلغت أعداد وفيات فيروس كورونا في عمون إيران قرابة 5000 حالة بحسب الأرقام الرسمية وسط تشكيك من العديد من الجهات الدولية.

وتأسست البهائية في القرن التاسع عشر على يد الايراني بهاءالله الذي يعتبره اتباعه نبيا لهم، ويؤمنون بوحدة الأديان وبالمساواة بين الرجل والمرأة، ويبلغ عددهم نحو سبعة ملايين شخص في العالم بينهم 300 ألف في إيران لا يستطيعون مواصلة دراساتهم العليا أو شغل وظائف حكومية.

وتمنح إيران حرية المعتقد لبعض الأقليات لكنها تستهدف البهائيين الذين تعتبرهم "جواسيس" مرتبطين بإسرائيل نظرا لوجود مقرهم العالمي في مدينة حيفا.