عربي ودولي

ستولتنبرغ: دول الناتو يجب أن تقلل الاعتماد على الخارج في المعدات الطبية

14 أبريل 2020
الناتو يدعو أعضاءه إلى إنشاء مخزون من المعدات الصحية على المستوى الوطني وتقليص الاعتماد على الدول الأجنبية في إمداداتها
الناتو يدعو أعضاءه إلى إنشاء مخزون من المعدات الصحية على المستوى الوطني وتقليص الاعتماد على الدول الأجنبية في إمداداتها

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الناتو ينبغي أن تفكر في إنشاء مخزون من المعدات الصحية على المستوى الوطني وتجنب الاعتماد على الدول الأجنبية بشكل كبير في إمداداتها.

وحذر في مؤتمر صحفي عقده في مقر الناتو في بروكسل عشية اجتماع لوزراء الحلف مخصص للبحث في عواقب وباء كورونا المستجد، من أن "علينا استخلاص العبر من هذه الأزمة والتحضير بشكل أفضل للأزمة المقبلة".

وتحدث ستولتنبرغ عن ضرورة أن تنشئ الدول الأعضاء مخازن وطنية للمنتجات والمعدات الطبية، وطالب بالقيام بعملية "الإنتاج في بلادنا" لتجنب "أن نكون معتمدين بشكل كبير" على الخارج.

وأقر بأنه "ستكون لهذه الأزمة عواقب اقتصادية (...) النمو متأثر والنفقات العامة كذلك".

وتعهدت الدول الأعضاء في الحلف بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لنفقاتها الدفاعية عام 2024.

وصرح بأن "من المبكر جدا" القول ما إذا سيكون للأزمة تأثير على هذا الالتزام. وأضاف أن "الحلفاء لم يعطوا بيانات محدثة ويسلطون الضوء حتى الآن على التحديات الحالية، وسائل إنقاذ الأرواح".

وشدد على أن "القدرات العسكرية تلعب دورا مهما لمساعدة الجهود المدنية".

ويسعى الناتو إلى تنسيق الدعم الذي يمكن للحلفاء أن يقدموه لبعضهم البعض، وفق ستولتنبرغ  الذي أكد أن "اجتماع وزراء الدفاع سيبحث في وسائل تسريع وتعزيز هذا الدعم".

وأوضح أن "الحلف يسعى إلى تحديد القدرات الفائضة المتاحة وكذلك قدرات النقل بهدف المساعدة على التقارب".

وذكر ستولتنبرغ العديد من الأمثلة عن هذا التعاون: منح النرويج مستشفى ميدانيا لمقدونيا الشمالية التي أصبحت مؤخرا العضو الـ30 في الحلف، واستخدام طائرات شحن لإيصال المساعدة لجمهورية تشيكيا وبولندا وسلوفاكيا.

وتابع "لكن التهديدات والتحديات لا تزال قائمة". وختم بالقول إن "روسيا تبقي على تواجد عسكري على الحدود مع دول الناتو وفي البحر الأسود. تدعم الانفصاليين في أوكرانيا وعززت وجودها في القرم (...) علينا إذاً الحفاظ على موقعنا للردع والدفاع".

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العراق

عراقيون يطلقون نداء استغاثة من باخرة عالقة في إيران

14 أبريل 2020
طاقم السفينة عالق في الباخرة منذ شهر ونصف
طاقم السفينة عالق في الباخرة منذ شهر ونصف | Source: Courtesy

فارس المهداوي- أربيل

أطلق طاقم بحري عراقي عالق على سفينة معطلة في الجانب الإيراني من شط العرب، نداء استغاثة طالبا المساعدة من السلطات العراقية.

وقال وزير النقل السابق كاظم الحمامي لـ" قناة الحرة" الثلاثاء، "تلقينا نداء استغاثة من طاقم سفينة 'مرفأ الأمان' التي كانت في عرض البحر، ووصلت إلى ميناء خرم شهر الإيراني لإجراء إصلاحات لكنها علقت بسبب إجراءات إيقاف النقل وإغلاق الحدود".

وأكد الحمامي أن الطاقم عالق في السفينة منذ شهر ونصف، مشيرا إلى أنههم يعيشون ظروفا صعبة لكن حالتهم الصحية جيدة.

ربان السفينة الكابتن عدنان ناصر حسن، قال من جانبه في تسجيل صوتي، إن الطاقم عالق على ظهر السفينة التي كانت تعمل لمدة ثلاثة أشهر في عرض البحر.

وأوضح أن أفراد الطاقم ظلوا عالقين بسبب إغلاق الحدود، مشيرا إلى أنهم تقدموا بشكوى.

وأشار إلى أن الطاقم يعيش في معاناة جراء الظروف الصعبة على السفينة حيث أجبرتهم الظروف على تناول الطعام المعلب المنتهي الصلاحية. 