عربي ودولي

المعارضة البريطانية تطالب بخطة للخروج من العزل

15 أبريل 2020
لندن
لندن

حث رئيس حزب العمال أبرز أحزاب المعارضة في بريطانيا، الحكومة الأربعاء على تقديم خطة من أجل الخروج من العزل، معتبرا أن السكان يحتاجون إلى "رؤية ضوء في نهاية النفق".

وعشية الإعلان المحتمل عن تمديد تدابير العزل التي بدأت في 23 مارس، نشر الزعيم الجديد لحزب العمال كير ستارمر رسالة موجهة إلى وزير الخارجية دومينيك راب، الذي ينوب موقتا عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي لا يزال في النقاهة بعدما أمضى اسبوعا في المستشفى إثر إصابته بالفيروس.

وكتب ستارمر الذي تم انتخابه رئيسا للحزب في الرابع من إبريل "السؤال الذي يطرح نفسه ليوم الخميس هو ليس ما إذا كان يجب تمديد العزل ولكن كيف ومتى يمكن تخفيفه وما هي المعايير التي سيتم اتخاذ القرار على أساسها؟".

وطالب ستارمر الحكومة بنشر خطتها على الفور أو خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن البرلمان من دراستها عندما تستأنف أعماله في 21 إبريل.

ولا يبدو ان الحكومة مستعدة للموافقة على هذا الطلب.
وقال مصدر حكومي إن "التطرق إلى خطة خروج قبل أن نصل إلى ذروة (الوباء) قد يؤدي إلى طمس الرسالة الهامة المتعلق بوجوب بقاء الناس في منازلهم من أجل حماية نظام الصحة الوطني وإنقاذ أرواح".

وصرح ستارمر لشبكة بي بي سي أن "الناس بحاجة إلى رؤية ضوء في نهاية النفق"، معتبرا أنه من أجل الخروج من العزل خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، يجب "البدء بالاستعدادات من الآن".

 وتعد المملكة المتحدة من الدول الأكثر تضررا جراء هذا الوباء في أوروبا حيث سجلت 12 ألف حالة وفاة مع تزايد المخاوف بشأن الوضع في دور المسنين.

ووجهت انتقادات إلى حكومة بوريس جونسون بسبب تأخرها باتخاذ تدابير العزل ولكن الضغوط تتزايد الآن من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة، خاصة وأن "مكتب مسؤولية الميزانية" توقع الثلاثاء أن يسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 13 في المئة في 2020 في حال استمر الاغلاق بسبب وباء كوفيد-19 ثلاثة أشهر.

كما أن البطالة يمكن أن تزيد بمقدار مليوني شخص لتصل الى نصبة 10 في المئة في الربع الثاني، مع تراجع الانتعاش الى أقل من اجمالي الناتج المحلي، بحسب المكتب. 

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عربي ودولي

المعارضة البريطانية تطالب بخطة للخروج من العزل

الشرطة الألمانية تنفذ مداهمات واعتقالات في برلين
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خططوا لهجمات ضد مصالح أميركية.. ألمانيا توقف خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش

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خططوا لهجمات ضد مصالح أميركية.. ألمانيا توقف خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش

15 أبريل 2020
الشرطة الألمانية تنفذ مداهمات واعتقالات في برلين
الشرطة الألمانية تنفذ مداهمات واعتقالات في برلين

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الأربعاء توقيف خمسة مواطنين طاجيكستانيين يشتبه بأنهم أعدوا باسم تنظيم داعش، هجمات على منشآت عسكرية أميركية في البلاد.

وقالت نيابة كارلسروهي إن المشتبه بهم الذين أوقفوا في رينانيا شمال فيستفاليا بغرب البلاد، كانوا ينوون شن "هجمات قاتلة" على أشخاص بينهم أحد منتقدي الإسلام بدأوا التجسس عليه.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة صباح الأربعاء بينما جرت عمليات دهم للشرطة في عدد من مدن المنطقة، بينها إيسن.

أما المشتبه به الخامس فهو رافسان بي فقد أوقف في 15 مارس. وهم جميعا موقوفون قيد التحقيق.

وأوضحت النيابة أنهم ليقوموا بإعداد خططهم "كانوا على اتصال مع قياديين في داعش في سوريا وأفغانستان"، مشيرة الى أنهم قاموا بعملية رصد "لمنشآت لسلاح الجو الأميركي في ألمانيا".

وقد انضموا إلى تنظيم داعش في يناير 2019 وأسسوا "خلية في ألمانيا"، وكان هدفهم الأول التوجه إلى طاجيكستان للمشاركة في معارك ضد الحكومة في "إطار الجهاد المسلح" حسب النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب.

 وبعدما تخلوا عن هذا المشروع ركزوا خصوصا على أهداف عسكرية أميركية في ألمانيا.

وقالت النيابة إن "الخلية" قامت بشراء "أسلحة ثقيلة" وذخائر وكذلك مكونات لإنتاج متفجرات.
 