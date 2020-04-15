عربي ودولي

حصل على موافقة 3 زعماء.. ماكرون يريد دعم بوتين لهدنة عالمية

15 أبريل 2020
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى الشعب عن فيروس كورونا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى الشعب عن فيروس كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه حصل على موافقة ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لدعم دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم حتى يتسنى للبشرية التركيز على مواجهة فيروس كورونا.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى هدنة عالمية في 23 مارس، مشيرا إلى انهيار النظام الصحي في الدول التي تعاني من الحروب واستهداف ما تبقى من الطواقم الطبية في العمليات القتالية.

وقال ماكرون إن الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكدوا له جميعا دعمهم لدعوة غوتيريش.
وقال الرئيس الفرنسي إنه يأمل في الحصول على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القادمة.

وأضاف في تصريحات لراديو فرنسا الدولي قوله: "تحدثت إليه في بداية هذه المبادرة. لم اتحدث معه منذ حصولي على تأكيدات راسخة من الزعماء الآخرين. سأفعل ذلك في الساعات القليلة القادمة".

وتابع "أعتقد أن الرئيس بوتين سيوافق بكل تأكيد وسيكون بمقدورنا في اليوم الذي يعلن فيه ذلك أن نعقد مؤتمرا عبر الفيديو وننقل هذه الدعوة بطريقة رسمية وقوية وفعالة".

واجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى في التاسع من أبريل نيسان لمناقشة أزمة فيروس كورونا في الوقت الذي بذل فيه المجلس المؤلف من 15 عضوا جهودا كبيرة للاتفاق على ما إذا كان سيتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

والدول الخمس التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا. وتبحث هذه الدول مشرع قرار أعدته فرنسا.
 

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"خرافة الـ9" لمكافحة كورونا في الهند.. حيلة لرئيس الحكومة كادت تغرق البلد في الظلام 

15 أبريل 2020
أثارت الدعوة سخرية سياسية وإعلامية في البلاد
أثارت الدعوة سخرية سياسية وإعلامية في البلاد

في الوقذت الذي تشن فيه الحكومة الهندية حربا ضد الممتهنين للسحر في البلاد، سلطت صحف دولية الأسبوع الماضي الضوء على تصريح مثير لرئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، في سعيه لمكافحة فيروس "كورونا" في البلد. 

واستخدم مودي الرقم "9" الذي يحظى برمزية مقدسة في الأساطير البوذية والهندية كونه رقما ذا دلالة قدسية، لإقناع الناس بخطورة وباء كورونا وضرورة مكافحته بالمكوث في البيت. 

وخرج رئيس الوزراء الهندي في اليوم "التاسع" من الحجر الصحي، ليوجه خطابا إلى مواطني بلاده، مدته "تسع دقائق"، في تمام "الساعة التاسعة" صباحا، يطلب فيه منهم إطفاء أضواء بيوتهم لـ"تسع دقائق" مع الساعة "التاسعة" مساء. 

وأثار استعمال مسؤول كبير في الدولة الهندية لرقم "9" الأسطوري، الذي عادة ما يستخدمه السحرة الشعبيون في البلاد، لمكافحة وباء كورونا، تساؤلات لدى الصحافة وسخرية لدى خصومه السياسيين. 

في تقرير موسع لصحيفة "لوموند" الفرنسية، تحدثت نقلا عن مصادر سياسية في الهند، أن الغاية من استخدام مودي للرقم، هو "صرف الانتباه مؤقتًا عن الأزمة الإنسانية والجوع الذي يهدد الفقراء والعمال المهاجرين، الذين تم التخلي عنهم منذ بداية الحجر". 

وفي المقابل، يرى آخرون أن الغاية من استخدام "رقم الشعوذة" المعروف في الثقافة العامية في الهند، هو وسيلة للوصول إلى عواطف أكبر عدد من الهنود في البلد، البالغ عدد سكانه المليار و300 مليون نسمة. 

وفعلا، فقد اتبع الهنود بدقة هذه التعليمات، لكن في الضفة الأخرى حمل الأمر تخوفا كبيرا لدى مسؤولي الطاقة الكهربائية في البلاد، من احتمال "انفجار الشبكة الكهربائية للبلد"، في لحظة إشعال الناس الأضواء في نفس الوقت. 