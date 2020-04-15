خططوا لهجمات ضد مصالح أميركية.. ألمانيا توقف خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الأربعاء توقيف خمسة مواطنين طاجيكستانيين يشتبه بأنهم أعدوا باسم تنظيم داعش، هجمات على منشآت عسكرية أميركية في البلاد.

وقالت نيابة كارلسروهي إن المشتبه بهم الذين أوقفوا في رينانيا شمال فيستفاليا بغرب البلاد، كانوا ينوون شن "هجمات قاتلة" على أشخاص بينهم أحد منتقدي الإسلام بدأوا التجسس عليه.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة صباح الأربعاء بينما جرت عمليات دهم للشرطة في عدد من مدن المنطقة، بينها إيسن.

أما المشتبه به الخامس فهو رافسان بي فقد أوقف في 15 مارس. وهم جميعا موقوفون قيد التحقيق.

وأوضحت النيابة أنهم ليقوموا بإعداد خططهم "كانوا على اتصال مع قياديين في داعش في سوريا وأفغانستان"، مشيرة الى أنهم قاموا بعملية رصد "لمنشآت لسلاح الجو الأميركي في ألمانيا".

وقد انضموا إلى تنظيم داعش في يناير 2019 وأسسوا "خلية في ألمانيا"، وكان هدفهم الأول التوجه إلى طاجيكستان للمشاركة في معارك ضد الحكومة في "إطار الجهاد المسلح" حسب النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب.

وبعدما تخلوا عن هذا المشروع ركزوا خصوصا على أهداف عسكرية أميركية في ألمانيا.

وقالت النيابة إن "الخلية" قامت بشراء "أسلحة ثقيلة" وذخائر وكذلك مكونات لإنتاج متفجرات.

