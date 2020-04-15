عربي ودولي

زاروا معهد ووهان في 2018.. مسؤولون حذروا من تسرب فيروس قاتل من مختبرات الصين

15 أبريل 2020
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات

كشفت برقيات دبلوماسية أن وزارة الخارجية الأميركية أثارت قبل عامين مخاوف بشأن قضايا السلامة في مختبر أبحاث ووهان، الذي يدرس الفيروسات التاجية في حيوانات مثل الخفافيش، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونقلت البرقية عن مسؤولين أميركيين إن هناك مشاكل في معهد ووهان لعلم الفيروسات، الواقع بالقرب من سوق المأكولات البحرية، مركز تفشي فيروس كورونا في العالم.

وكان وفد أميركي بقيادة غاميسون فوس، القنصل العام في ووهان، وريك سويتزر، مستشار سفارة بكين للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، قام بزيارة معمل ووهان الرابع للسلامة الحيوية عدة مرات من يناير إلى مارس 2018.

وأعرب الوفد عن قلقه بشأن نقص بروتوكولات السلامة والسلامة الحيوية لأبحاث المختبر حول الفيروسات التاجية في الحيوانات مثل الخفافيش، وحذروا من أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات جدية، فإن بحث المختبر قد يؤدي إلى تفشي فيروس السارس.

كما حذروا من أن الافتقار إلى إجراءات السلامة الصارمة في تسليم الفيروسات المعدية في المختبر قد يؤدي حدوث جائحة جديدة تشبه السارس.

وذكرت برقية أخرى مؤرخة في 19 يناير 2018: "خلال التفاعل مع العلماء في مختبر ووهان لعلم الفيروسات، لاحظوا أن المعمل الجديد يعاني من نقص خطير في الفنيين المدَربين بشكل مناسب والضروري لتشغيل هذا المختبر بأمان ''.

 وتؤكد هذه البرقيات قلق المسؤولين الأميركيين بشأن احتمال تسرب فيروس من المعهد عن طريق الصدفة أو من خلال النفايات الحيوية.

وطلبت البرقيات حينها من الولايات المتحدة أن تعطي مختبر ووهان المزيد من الدعم للمساعدة في السيطرة على الوضع، ولكن بعد هذه الرسائل لم يتم تقديم مساعدة إضافية لتلك المختبرات.

يذكر أن بعض الأبحاث والدراسات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة كشفت أن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل أكثر من 120 آخرين، قد تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروسات.

بينما نفت الحكومة الصينية هذه التقارير وأكدت أن الفيروس ظهر في سوق ووهان للحيوانات البرية.

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عزلة داخل عزلة.. كيف يعيش سكان القطب الجنوبي المتجمد في زمن "كورونا"؟

15 أبريل 2020
بعد الغاء الجولات السياحية واعتماد التباعد الاجتماعي انقطعت المنطقة عن العالم
بعد الغاء الجولات السياحية واعتماد التباعد الاجتماعي انقطعت المنطقة عن العالم

اعتاد اليخاندرو فالنزويلا بينا، على أجواء القطب الجنوبي المتجمد وقفارته الممتدة امتداد البصر للشعور بالعزلة عن العالم، لكن الآن أصبح الأمر يختلف، وقد اتخذ ذلك معنا جديدًا حيث أن القارة الوحيدة التي لا تزال خالية من وباء "كورونا"، أصبحت تتطلع إلى إبقاء الجائحة بعيدة عنها. 

وحتى اليوم، أدى الانتشار العالمي للمرض إلى ما يقرب من 2 مليون إصابة ووفاة 120000 شخصا حول العالم، وما رافق ذلك من منع سفر وقرارات إغلاق. كل هذه الأسباب أدت إلى عزل المنطقة القطبية الجنوبية عن العالم. 

وقال فالينزويلا (41 سنة) وهو الحاكم البحري لإقليم أنتاركتيكا في "تشيلي": "نحن معتادون على العيش في عزلة، ولكن الآن مع هذه الحالة الخاصة التي فرضت نفسها على العالم، فقد أصبحنا معزولين في عزلة".

وقال إن طاقمه المكون من 100 شخص، يصارعون عزلتهم الذاتية في الوقت الحالي، لكن هذه إجراءات مبكرة جيدة لتأمين المكان من الوباء. 

وأضاف: "لقد أغلقت الأماكن والقواعد هنا في الوقت المناسب"، مشيرا أيضا إلى أن القوارب البحرية توقفت عن الوصول إلى القطب الجنوبي، منذ مارس، و"منذ ذلك الحين، أصبحنا في عزلة حقيقة عن العالم وبدون أي اتصال"، يورد المتحدث. 

ويعني ذلك، بحسب أليخاندرو، أنه حتى الأنشطة التي كانوا يستعينون بها في المنطقة لتخفيف وطأة البرد القارس، مثل رياضة كرة الطاولة أو السلة، لم تعد مسموحا بها بسبب التباعد الاجتماعي المفروض. 

والسياحة في منطقة "أنتاركتيكا"، التي نمت بسرعة خلال السنوات الأخيرة، توقفت قبل أسابيع، بعدما تواترت أنباء عن حالات تفشي الوباء بين المناطق من خلال السفن السياحية، ما جعل الحكومات تقيد حركتها بالكامل، خاصة في مناطق سياحية مثل القطب الجنوبي المتجمد. 

أما الآن، فلا تضم البلدة سوى قواعد عسكرية ومجموعة باحثين بيئيين، مصحوبة بحيوانات طيور البطريق، تحيط بها آلاف الأميال من الجبال الجليدية والسهول الثلجية.

دانييل فيلموس، وهو مسؤول أرجنتيني في المنطقة يقول إن بلاده كانت من أوائل البلدان في العالم التي اتخذت إجراءات بشأن الوباء.

وقالت الدكتورة ألكسندرا إيسيرن، رئيسة قسم علوم القطب الجنوبي في مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية، لـ"رويترز"، إن "إجراءات مثل غسل اليدين المتكرر شائعة بالفعل في قواعد القطب الجنوبي حتى قبل انتشار الفيروس، لأن الأمراض يمكن أن تنتشر بسرعة حين نعيش في مساكن متقاربة كما هو الحال هنا".

 وأضافت : "لقد حافظنا دائمًا على نظافة عامة قوية وبروتوكولات صحية لمكافحة المرض في الأماكن المتقاربة بالناس" ، مشيرة إلى أن المحطات الأميركية كانت مجهزة جيدًا لإدارة القضايا المتعلقة بـ COVID-19.

ومع ذلك، تورد الخبيرة الأميركية، أن التباعد الاجتماعي المتزايد، أدى إلى القضاء على التجمعات الودية القليلة التي يستمتع بها الباحثون عادةً، مع عدم وجود مزيد من الزيارات بين الزملاء في القواعد الروسية والصينية والكورية والأوروغوايية في جزيرة الملك جورج، بعد إلغاء العشاء الاجتماعي والأحداث الرياضية ونزهات التزلج في عطلة نهاية الأسبوع.