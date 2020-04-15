عربي ودولي

واشنطن تعيد إلى كوالالمبور أموالا منهوبة

15 أبريل 2020
A picture taken on February 12, 2020 shows the prefecture of department Loire Atlantique and region Pays-de-la-Loire in Nantes…
مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن

أعلنت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء أنّها أعادت إلى الحكومة الماليزية 300 مليون دولار من الأموال المنهوبة من صندوق "وان أم دي بي" الاستثماري الحكومي، بعد أن جرى تبييضها وإدخالها في النظام المصرفي العالمي.

وإذا ما أضيف هذا المبلغ إلى الأموال التي سلّمتها الولايات المتحدّة إلى ماليزيا منذ حوالى عام أو ساعدتها في استعادتها، تكون واشنطن قد ساعدت كوالالمبور حتى اليوم في استرداد أكثر من مليار دولار من الأموال والأصول المرتبطة بفضيحة صندوق التنمية الماليزي، بحسب ما قالت الوزارة.

وقال المحامي الأميركي نيك حنّا في بيان إن "إعادة هذه الأموال المنهوبة إلى مواطني ماليزيا تأتي نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها المدّعون العامّون والعملاء الفدراليون لمنع الفاسدين الأجانب وشركائهم من جعل الولايات المتحدة مرتعاً لهم للتمتّع بثرواتهم المنهوبة".

وأضاف أنّ "كمية الأموال التي سُرقت من شعب ماليزيا مذهلة، ونحن لم نوفر جهداً في استعادة هذه الأصول التي كان ينبغي استخدامها دائماً لمصلحة هذا الشعب".
وهذه الأموال هي جزء من أكثر من 4,5  مليار دولار يقول محقّقون أميركيون إنّها نُهبت من صندوق الاستثمار التابع للدولة الماليزية بمساعدة من رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ومقرّبين منه.

وتقول الولايات المتّحدة إنّه في الفترة من 2009 وإلى 2015 استولى مسؤولون كبار في الصندوق مع رجل الأعمال الشاب لو تايك جو المعروف أيضاً باسم "جو لو" على مليارات كانت مخصّصة في الأصل لتمويل استثمارات الدولة.

وأنفق جو لو الكثير من الأموال على شراء منازل فاخرة وأعمال فنية رفيعة المستوى وإنتاج أفلام في هوليوود، بما في ذلك فيلم المخرج مارتن سكورسيزي "وولف أوف وول ستريت".

ووضعت وزارة العدل الأميركية يدها على معظم أصول لو، ثم قامت بتسييلها بهدف إعادة الأموال إلى ماليزيا. 

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موسكو تفرض على المواطنين الحصول على تصريح سفر أثناء إجراءات الإغلاق
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هل تستغل روسيا "نظام تصاريح التنقل" لتشديد رقابتها على المواطنين؟

A picture taken on February 12, 2020 shows the prefecture of department Loire Atlantique and region Pays-de-la-Loire in Nantes…
عربي ودولي

واشنطن تعيد إلى كوالالمبور أموالا منهوبة

عربي ودولي

هل تستغل روسيا "نظام تصاريح التنقل" لتشديد رقابتها على المواطنين؟

15 أبريل 2020
موسكو تفرض على المواطنين الحصول على تصريح سفر أثناء إجراءات الإغلاق
موسكو تفرض على المواطنين الحصول على تصريح سفر أثناء إجراءات الإغلاق

أعلنت السلطات الروسية أنها ألغت 900 ألف تصريح سفر في العاصمة موسكو لاستخدامها خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لأنها تحتوي على بيانات كاذبة، مما أثار مخاوف من أن تستخدم الحكومة الوباء لتشديد رقابتها على المواطنين.

مثل سكان العديد من المناطق الأخرى في روسيا، فقد تم إبلاغ 12.7 مليون من سكان موسكو بعدم مغادرة المنزل إلا لشراء الطعام أو الحصول على العلاج الطبي العاجل.

واعتباراً من اليوم الأربعاء، أجبرت السلطات أي شخص يسافر بسيارته أو بوسائل النقل العام، بالحصول على تصريح من الحكومة للسفر.

وقال مسؤولون حكوميون إنه تم بالفعل إصدار 3.2 مليون تصريح بين دواعي السفر، ورحلات لمرة واحدة أو للتنقل المنتظم إلى أماكن العمل التي سمح لها بالبقاء مفتوحة.

لكن الجهات المعنية بمكافحة الفيروس التاجي في موسكو، أكدت أنه سيتم إلغاء 900 ألف تصريح لأنها "تحتوي على معلومات خاطئة مثل أرقام جواز السفر غير صحيحة أو الأرقام الضريبية غير صحيحة".

من جانبهم، قال المدافعون عن الحريات إن الحكومة يمكنها استخدام بعض التطبيقات لجمع بيانات الأشخاص من على موقع التصريح، وإن بعض الناس يخشون سرقة هذه البيانات أو نقلها بشكل غير قانوني، أو بيعها، مما قد يعرضهم للخداع أو الابتزاز.

وأوضح سركيس داربانيان، المحامي في منظمة "Roskomsvoboda"، وهي مجموعة تراقب حرية الإنترنت قوله: "بالطبع، ظهرت كل هذه المشاكل.. مثل مسائل الخصوصية والمراقبة غير اللائقة واستخدام البيانات السرية"، وأضاف أنه من غير الواضح كيف سيتم استخدام البيانات أو حمايتها.

أما المسؤولون فأكدوا أن مثل هذه المخاوف لا أساس لها، وأن النظام مطلوب ببساطة للمساعدة في فرض إجراءات الإغلاق.

بدورها، أقامت شرطة المرور نقاط تفتيش على الطرق التي تؤدي إلى المدينة، وأعلنت أنها لن تسمح لأي شخص بالدخول بدون تصريح. 

كما أعلن إدوارد ليسينكو، أحد أعضاء حكومة المدينة، أن إدخال بيانات خاطئة سيتم التعامل معه قريبا على أنه جريمة مدنية.

وقال: "إذا تم إدخال أي بيانات بشكل غير صحيح أو إذا تبين أنها خاطئة، فسيتم إلغاء التصريح، وسيتحمل الأشخاص الذين يقدمون معلومات كاذبة المسؤولية الإدارية".

وكانت الحكومة الروسية أعلنت تسجيل 2774 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الثلاثاء، في ارتفاع يومي قياسي، ليصل إجمالي عدد المصابين على الصعيد الوطني إلى أكثر من 21 ألف حالة، وسجلت نحو 170 حالة وفاة. 
 