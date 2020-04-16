عربي ودولي

إقالة مسؤول في الخطوط الجوية العراقية.. ومصدر يكشف لموقع الحرة أسباب الإقالة

16 أبريل 2020
An Iraqi Airways Boeing 747 sits at Baghdad International Airport on August 5, 2014. Head of Iraq's Civil Aviation Authority…
قالت وزارة النقل العراقية في بيان، الأربعاء، إن وزير النقل عبد الله لعيبي أمر بإعفاء "مدير محطة مطار بغداد" وتعيين بديل له

قال مصدر حكومي عراقي لموقع "الحرة"، الخميس، إن إقالة مدير محطة مطار بغداد التابعة للخطوط الجوية العراقية، كانت بسبب سماحه بسفر ثلاثة مسافرين، توسط لهم مسؤول في وزارة النقل للسفر، إلى الأردن على الرغم من إيقاف الرحلات بين البلدين.

وقال المصدر إن "الركاب الثلاثة هم تجار أصدقاء لوكيل وزير النقل التابع للتيار الصدري سلمان البهادلي، وقد أجبر مسؤولي الخطوط الجوية في المطار على السماح لهم بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العاصمة الأردنية عمان لجلب المسافرين العراقيين العالقين هناك".

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن "السلطات الأردنية قامت بإرجاع المسافرين الثلاثة، بسبب تعليمات الاتفاقية مع العراق، والتي سمحت فقط بجلب العراقيين العالقين في الأردن وإعادتهم إلى البلاد بسبب الإغلاق الذي يفرضه البلدان لمنع انتشار فيروس كورونا".

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، الأربعاء، إن وزير النقل عبد الله لعيبي أمر بإعفاء "مدير محطة مطار بغداد" وتعيين بديل له، بعد أن سمح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة إلى مطار الملكة علياء في الأردن "بشكل مخالف".

وجاء في بيان لوزارة النقل أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على "حيثيات الموضوع ورفع التوصيات اللازمة بشأن المقصرين، على أن تنجز مهامها بالسرعة الممكنة حسب الضوابط والتعليمات النافذة".

ولم تصرح الوزارة بتفاصيل عن الموضوع.

وأعلنت وزارة النقل خلال الأيام الماضية إعادة العراقيين العالقين في عدد من الدول إلى البلاد ضمن رحلات جوية استثنائية بسب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 كما بينت وثائق حصل عليها موقع "الحرة" أن العراق أجرى اتفاقيات مع دول "ذات معدلات إصابة عالية" بفيروس كورونا وفق المعايير العراقية، لإعادة العراقيين من تلك الدول إلى البلاد.

وسمح العراق، وفقا للوثائق، للخطوط الجوية القطرية بدخول أجوائه والنزول في مطاراته لهذا الغرض.

والدول هي بريطانيا، سوريا، ألمانيا، إيران، إسبانيا، الولايات المتحدة، السويد، قطر، هولندا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، بلجيكا وكندا.

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عربي ودولي

بعيدا عن كورونا.. أحداث ساخنة شهدها العالم في 2020 هل تذكرها؟

16 أبريل 2020
جانب من الحرائق التي شهدتها أستراليا في 2020
جانب من الحرائق التي شهدتها أستراليا في 2020

رغم أننا لم نتجاوز ثلث عام 2020 بعد، إلا أننا شهدنا الكثير من الأحداث الساخنة بعيدا من فيروس كورونا المستجد الذي يعد الحدث الأبرز هذا العام، والذي أصبح الشغل الشاغل لجميع دول العالم، بعد أن أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل أكثر من 130 ألف آخرين.

ففي أربعة أشهر، شهد العالم العديد من التظاهرات وتوترات بين الدول كادت تؤدي إلى اندلاع حروب وكوارث طبيعية.

 

هونغ كونغ 

في 2 يناير، شهدت هونغ كونغ مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، للمطالبة بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة هونغ كونغ، خوفاً من أن يؤدي مشروع القانون إلى السماح لبكين بالتدخل في ؤونها الداخلية.

وقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأطلقت الشرطة الغاز على المتظاهرين وألق القبض على المئات منهم.

وبعد ظهور الفيروس في الصين، توقفت هذه المظاهرات بسبب سياسة إجراءات الإغلاق والعزل التي فرضتها الحكومة.

 

حرائق أستراليا

 

اندلعت حرائق شديدة في أستراليا استمرت لأكثر من 3 أشهر، وأسفرت عن تدمير أكثر من 18 مليون هكتار من الغابات، وتركت 34 قتيلاً على الأقل، بالإضافة إلى مقتل عشرات الحيوانات. وفي 31 مارس أعلنت الحكومة الأسترالية انتهاء موسم الحرائق بعد سقوط أمطار غزيرة.

 

اغتيال سليماني

 

وفي 3 يناير، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد. وأدت هذه العملية إلى توتر العلاقات بشكل كبير بين الدولتين، وبعدها بـ4 أيام ردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد بالقرب من الأنبار والتي تضم قوات أميركية، مما أسفر عن إصابة نحو100 مجند أميركي بارتجاج في الدماغ.

 

سقوط الطائرة

وفي 8 يناير، أسقطت إيران طائرة أوكرانية فوق طهران بعد إقلاعها بدقائق عن طريق صاروخين للحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم نحو 176 راكبا. وظلت إيران تنكر الحادث لعدة أسابيع، حتى اضطرت إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن سقوط الطائرة.

 

اتفاقية التجارة

وفي 15 يناير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمفاوض الصين ليو هي، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، بعد أشهر من المفاوضات. وبحسب الاتفاقية، تعهدت بكين بشراء بضائع أميركية بنحو 200 مليار دولار، وتوقع المراقبون تحسن في العلاقات بين الدولتين، إلا أن الخلاف بين البلدين تفاقم بعد تفشي فيروس كورونا.

 

محاكمة ترامب

وفي 16 من يناير، بدأت محاكمة الرئيس الأميركي بتهمة استخدام سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني للتضيق على منافسه المحتمل في الانتخابات الأميركية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن. وفي 5 فبراير، أسدل الستار على هذه المحاكمة بعد 4 أشهر من التحقيقات بتبرأة ترامب.

 

الأمير هاري وميغان

وفي شهر يناير، فوجئ العالم والعائلة المالكة في المملكة المتحدة بإعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الانسحاب من العائلة المالكة، والتخلي عن مهامهما.

 

وفاة كوبي براينت

وفي نهاية شهر يناير، توفي نجم كرة السلة الأميركي كوبي براينت وابنته جيانا و7 آخرين من أصدقاءه في حادث تحطم طائرته الخاصة.

 

البريكست

وفي يوم 31 يناير انسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً على عضويتها.