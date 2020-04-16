إقالة مسؤول في الخطوط الجوية العراقية.. ومصدر يكشف لموقع الحرة أسباب الإقالة

قال مصدر حكومي عراقي لموقع "الحرة"، الخميس، إن إقالة مدير محطة مطار بغداد التابعة للخطوط الجوية العراقية، كانت بسبب سماحه بسفر ثلاثة مسافرين، توسط لهم مسؤول في وزارة النقل للسفر، إلى الأردن على الرغم من إيقاف الرحلات بين البلدين.

وقال المصدر إن "الركاب الثلاثة هم تجار أصدقاء لوكيل وزير النقل التابع للتيار الصدري سلمان البهادلي، وقد أجبر مسؤولي الخطوط الجوية في المطار على السماح لهم بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العاصمة الأردنية عمان لجلب المسافرين العراقيين العالقين هناك".

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن "السلطات الأردنية قامت بإرجاع المسافرين الثلاثة، بسبب تعليمات الاتفاقية مع العراق، والتي سمحت فقط بجلب العراقيين العالقين في الأردن وإعادتهم إلى البلاد بسبب الإغلاق الذي يفرضه البلدان لمنع انتشار فيروس كورونا".

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، الأربعاء، إن وزير النقل عبد الله لعيبي أمر بإعفاء "مدير محطة مطار بغداد" وتعيين بديل له، بعد أن سمح لثلاثة مسافرين بالصعود على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة إلى مطار الملكة علياء في الأردن "بشكل مخالف".

وجاء في بيان لوزارة النقل أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على "حيثيات الموضوع ورفع التوصيات اللازمة بشأن المقصرين، على أن تنجز مهامها بالسرعة الممكنة حسب الضوابط والتعليمات النافذة".

ولم تصرح الوزارة بتفاصيل عن الموضوع.

وأعلنت وزارة النقل خلال الأيام الماضية إعادة العراقيين العالقين في عدد من الدول إلى البلاد ضمن رحلات جوية استثنائية بسب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما بينت وثائق حصل عليها موقع "الحرة" أن العراق أجرى اتفاقيات مع دول "ذات معدلات إصابة عالية" بفيروس كورونا وفق المعايير العراقية، لإعادة العراقيين من تلك الدول إلى البلاد.

وسمح العراق، وفقا للوثائق، للخطوط الجوية القطرية بدخول أجوائه والنزول في مطاراته لهذا الغرض.

والدول هي بريطانيا، سوريا، ألمانيا، إيران، إسبانيا، الولايات المتحدة، السويد، قطر، هولندا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، بلجيكا وكندا.